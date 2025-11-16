Несколько деревянных построек загорелись утром в Канавине Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В одном из частных секторов Нижнего Новгорода 16 ноября произошёл крупный пожар, охвативший несколько построек. Возгорание началось в доме, расположенном в Саратовском переулке Канавинского района, и быстро распространилось на соседние здания. Об этом рассказали в нижегородском МЧС.

К моменту прибытия пожарных подразделений огнём уже были охвачены два жилых дома и баня. Существовала реальная угроза распространения пламени на близлежащие строения.

Благодаря оперативной работе сотрудников МЧС удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар был полностью ликвидирован на площади около 350 квадратных метров.

В тушении участвовали 45 специалистов чрезвычайного ведомства. Пострадавших в результате происшествия нет.

Причины возникновения пожара устанавливаются дознавателями МЧС России.

Ранее сообщалось, что специалисты ликвидируют последствия пожара на свалке в районе Московского шоссе.