Свалка в лесополосе загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Свалка в лесополосе загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В лесополосе у Московского шоссе в Нижнем Новгороде 13 ноября произошёл пожар на стихийной свалке. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Возгорание удалось оперативно локализовать. В тушении участвовали сотрудники городского управления ГОЧС, а также техника и специалисты дорожных организаций "РЭД" и "Дорожник".

Для ликвидации огня были задействованы два фронтальных погрузчика, поливомоечная техника, пожарная машина и десять самосвалов, предоставленных АО "ОКО".

Стихийная свалка, на которой произошло возгорание, была зафиксирована ещё в 2022 году. Она располагается на территории, относящейся к землям Балахнинского лесхоза.

По данным властей, в районе инцидента жилых построек нет.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Дзержинске два человека были госпитализированы.

