Свалка в лесополосе загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

Фото:
В лесополосе у Московского шоссе в Нижнем Новгороде 13 ноября произошёл пожар на стихийной свалке. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.
Возгорание удалось оперативно локализовать. В тушении участвовали сотрудники городского управления ГОЧС, а также техника и специалисты дорожных организаций "РЭД" и "Дорожник".
Для ликвидации огня были задействованы два фронтальных погрузчика, поливомоечная техника, пожарная машина и десять самосвалов, предоставленных АО "ОКО".
Стихийная свалка, на которой произошло возгорание, была зафиксирована ещё в 2022 году. Она располагается на территории, относящейся к землям Балахнинского лесхоза.
По данным властей, в районе инцидента жилых построек нет.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Дзержинске два человека были госпитализированы.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+