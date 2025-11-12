Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Пожар в Дзержинске привел к госпитализации двоих человек

12 ноября 2025 18:46 Происшествия
Пожар в Дзержинске привел к госпитализации двоих человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар в жилом доме на улице Чапаева. Возгорание вспыхнуло 12 ноября в одной из квартир.

Сотрудники регионального управления МЧС сообщили, что площадь пожара составила около 3 квадратных метров. На место происшествия были направлены шесть пожарных расчётов, в общей сложности задействовано 20 специалистов.

В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Они получили отравление продуктами горения и были переданы врачам скорой помощи.

Кроме того, из подъезда эвакуировали 16 человек, чтобы избежать возможных последствий распространения дыма и огня.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке телевизора, приобретённого всего полгода назад. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что два человека смогли выбраться из горящего дома в переулке Парниковом в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МЧС Пожар
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных