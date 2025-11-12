Пожар в Дзержинске привел к госпитализации двоих человек

Фото:
В Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар в жилом доме на улице Чапаева. Возгорание вспыхнуло 12 ноября в одной из квартир.
Сотрудники регионального управления МЧС сообщили, что площадь пожара составила около 3 квадратных метров. На место происшествия были направлены шесть пожарных расчётов, в общей сложности задействовано 20 специалистов.
В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Они получили отравление продуктами горения и были переданы врачам скорой помощи.
Кроме того, из подъезда эвакуировали 16 человек, чтобы избежать возможных последствий распространения дыма и огня.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке телевизора, приобретённого всего полгода назад. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что два человека смогли выбраться из горящего дома в переулке Парниковом в Нижнем Новгороде.
