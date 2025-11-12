Пожар в Дзержинске привел к госпитализации двоих человек Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области произошёл пожар в жилом доме на улице Чапаева. Возгорание вспыхнуло 12 ноября в одной из квартир.

Сотрудники регионального управления МЧС сообщили, что площадь пожара составила около 3 квадратных метров. На место происшествия были направлены шесть пожарных расчётов, в общей сложности задействовано 20 специалистов.

В результате происшествия пострадали мужчина и женщина. Они получили отравление продуктами горения и были переданы врачам скорой помощи.

Кроме того, из подъезда эвакуировали 16 человек, чтобы избежать возможных последствий распространения дыма и огня.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке телевизора, приобретённого всего полгода назад. Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

