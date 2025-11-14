Мужчина погиб на пожаре из-за сигареты в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Минувшей ночью в Нижнем Новгороде произошёл пожар в жилом доме на улице Мызинская. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Росси по региону.

Огнём была охвачена площадь около 150 квадратных метров. В результате происшествия погиб 57-летний владелец квартиры. Его тело обнаружили спасатели после тушения.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Сейчас специалисты продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

В МЧС в очередной раз напоминают: не курите в постели и тем более в состоянии опьянения, не оставляйте сигареты без присмотра, используйте пепельницы и обязательно проверяйте, потушена ли сигарета, прежде чем покинуть комнату. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.

