Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 ноября 2025 13:52Четыре автомобиля столкнулись на Белинке в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 13:39Мужчина погиб на пожаре из-за сигареты в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 11:40Посетителю бара на улице Касьянова в Нижнем Новгороде проломили голову
14 ноября 2025 11:03Виновника смертельного ДТП на проспекте на Ленина осудят в Нижнем Новгороде
14 ноября 2025 10:23Что сказал Глеб Никитин о ночной атаке БПЛА в Нижегородской области
14 ноября 2025 07:40Украинский беспилотник сбили этой ночью в Нижегородской области
13 ноября 2025 19:42Дело о халатности завели после травмирования ребенка в детсаду Лукоянова
13 ноября 2025 19:00Аферисты выманили у нижегородца почти 5 миллионов под видом инвестиций
13 ноября 2025 18:47Более шести тонн немаркированной рыбы на 3,5 млн рублей изъяли в Чкаловске
13 ноября 2025 18:21Свалка в лесополосе загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мужчина погиб на пожаре из-за сигареты в Нижнем Новгороде

14 ноября 2025 13:39 Происшествия
Мужчина погиб в пожаре из-за сигареты в Нижнем Новгороде

Фото: МЧС России по Нижегородской области

Минувшей ночью в Нижнем Новгороде произошёл пожар в жилом доме на улице Мызинская. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Росси по региону.

Огнём была охвачена площадь около 150 квадратных метров. В результате происшествия погиб 57-летний владелец квартиры. Его тело обнаружили спасатели после тушения.

По предварительной версии, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Сейчас специалисты продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

В МЧС в очередной раз напоминают: не курите в постели и тем более в состоянии опьянения, не оставляйте сигареты без присмотра, используйте пепельницы и обязательно проверяйте, потушена ли сигарета, прежде чем покинуть комнату. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.

Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Павловском округе

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Смертность
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 18:21Свалка в лесополосе загорелась на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
10 ноября 2025 12:03Частный дом загорелся в Канавине
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных