Мужчина погиб на пожаре из-за сигареты в Нижнем Новгороде

Минувшей ночью в Нижнем Новгороде произошёл пожар в жилом доме на улице Мызинская. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Росси по региону.
Огнём была охвачена площадь около 150 квадратных метров. В результате происшествия погиб 57-летний владелец квартиры. Его тело обнаружили спасатели после тушения.
По предварительной версии, причиной трагедии могла стать неосторожность при курении. Сейчас специалисты продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.
В МЧС в очередной раз напоминают: не курите в постели и тем более в состоянии опьянения, не оставляйте сигареты без присмотра, используйте пепельницы и обязательно проверяйте, потушена ли сигарета, прежде чем покинуть комнату. Соблюдение этих простых правил может спасти жизнь.
Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Павловском округе
