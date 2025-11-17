Нижегородцы купили противовирусных препаратов на 773,5 млн рублей

Фото:
Аптеки Нижегородской области за девять месяцев 2025 года реализовали 1,28 миллиона упаковок противовирусных средств. Совокупная сумма продаж составила 773,5 миллиона рублей. Такие данные приводит главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, ссылаясь на исследование аналитической компании RNC Pharma.
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, объем продаж в упаковках увеличился на 2,6%, а в денежном выражении — на 12,2%. Это свидетельствует о росте не только спроса, но и средней стоимости приобретаемых препаратов.
Наибольшей популярностью среди жителей региона пользовался препарат "Ингавирин". Кроме того, значительно выросли продажи "Кагоцела", которые увеличились на 46%, и осельтамивира, выпускаемого восемью различными производителями — его реализация выросла на 42%.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области за первую неделю ноября было зафиксировано около 11 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.
Напомним также, что c 1 декабря нижегородцам будут получать направления к врачам в электронном формате.
