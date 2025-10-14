Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2025 11:13Сдвоенная "Ласточка" будет ходить из Нижнего Новгорода в Москву 1-2 ноября
14 октября 2025 10:40Более 85 тысяч просроченных лекарств пытались продать в Нижегородской области
14 октября 2025 10:10Сдвоенный состав "Ласточки" будет курсировать на Горьковской магистрали в ноябрьские праздники
14 октября 2025 10:02Соцучастковые помогли жителям Канавина благоустроить двор
14 октября 2025 09:37Температура выше нормы ожидается 11-20 октября в Нижегородской области
14 октября 2025 07:39План "Ковер" отменили в нижегородском аэропорту
14 октября 2025 07:00Сезон аренды электросамокатов в Нижнем Новгороде подходит к концу
13 октября 2025 19:57Четыре овчарки в отставке ищут новый дом в Нижегородской области
13 октября 2025 18:59Покров Пресвятой Богородицы: праздник, объединяющий веру и традиции
13 октября 2025 17:49Доброволец СВО: "Вера родных и близких в меня и мои силы поможет на передовой"
Общество

Более 85 тысяч просроченных лекарств пытались продать в Нижегородской области

14 октября 2025 10:40 Общество
Более 85 тысяч просроченных лекарств пытались продать в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Летом 2025 года система цифровой маркировки "Честный знак" заблокировала более 85 тысяч попыток продать просроченные лекарства в аптеках по всей стране. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Перед продажей кассир сканирует каждое лекарство, а система проверяет срок годности и решает, можно ли отпускать препарат. Если срок вышел, продажа блокируется автоматически.

Нижегородская область оказалась в числе регионов, где таких случаев зафиксировали особенно много. В антирейтинг также попали Москва, Смоленская, Самарская и Московская области, Краснодарский край, Крым, Дагестан и Якутия.

Чаще всего аптеки пытались продать просроченные упаковки умифеновира для профилактики гриппа и ОРВИ, а также левотироксина натрия, препарата для людей с проблемами щитовидной железы. Кроме того, в списке оказались даже такие простые средства, как йод, зелёнка и экстракт алтея.

Все такие случаи сразу же передаются в Росздравнадзор. Там уже решают, что делать дальше.

По словам экспертов, с появлением системы маркировки легально продать просроченное лекарство стало практически невозможно. Технология помогает вовремя отсеивать опасные препараты и защищать покупателей.

Ранее сообщалось, что 25,9 миллиарда рублей потратили нижегородцы на лекарства с начала года.

Ранее сообщалось, что 25,9 миллиарда рублей потратили нижегородцы на лекарства с начала года.

Аптеки лекарства Медицина и здоровье
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных