Более 85 тысяч просроченных лекарств пытались продать в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Летом 2025 года система цифровой маркировки "Честный знак" заблокировала более 85 тысяч попыток продать просроченные лекарства в аптеках по всей стране. Об этом сообщил главный редактор издания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

Перед продажей кассир сканирует каждое лекарство, а система проверяет срок годности и решает, можно ли отпускать препарат. Если срок вышел, продажа блокируется автоматически.

Нижегородская область оказалась в числе регионов, где таких случаев зафиксировали особенно много. В антирейтинг также попали Москва, Смоленская, Самарская и Московская области, Краснодарский край, Крым, Дагестан и Якутия.

Чаще всего аптеки пытались продать просроченные упаковки умифеновира для профилактики гриппа и ОРВИ, а также левотироксина натрия, препарата для людей с проблемами щитовидной железы. Кроме того, в списке оказались даже такие простые средства, как йод, зелёнка и экстракт алтея.

Все такие случаи сразу же передаются в Росздравнадзор. Там уже решают, что делать дальше.

По словам экспертов, с появлением системы маркировки легально продать просроченное лекарство стало практически невозможно. Технология помогает вовремя отсеивать опасные препараты и защищать покупателей.

Ранее сообщалось, что 25,9 миллиарда рублей потратили нижегородцы на лекарства с начала года.