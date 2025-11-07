Электронные направления к врачам в Нижегородской области вводят с 1 декабря Общество

Фото: Максим Герасимов

С 1 декабря в системе здравоохранения Нижегородской области вступает в силу новый порядок записи на медицинские услуги — запись к врачам будет осуществляться в цифровом формате. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стацонар-пресс" Алексей Никонов.

По его словам, изменения касаются консультаций в Нижегородском онкоцентре, Диагностическом центре, Областной клинической больнице имени Семашко, а также плановой госпитализации, лабораторных и инструментальных исследований — таких как КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ.

Бумажные направления с этого момента перестают использоваться и теряют юридическую силу.

Никонов добавил, что внедрение цифровых направлений упростит процесс записи: пациенты смогут самостоятельно выбрать удобную дату и время приема на портале "Госуслуги".

