Общество

Электронные направления к врачам в Нижегородской области вводят с 1 декабря

07 ноября 2025 10:30 Общество
Электронные направления к врачам в Нижегородской области вводят с 1 декабря

Фото: Максим Герасимов

С 1 декабря в системе здравоохранения Нижегородской области вступает в силу новый порядок записи на медицинские услуги — запись к врачам будет осуществляться в цифровом формате. Об этом в своем телеграм-канале сообщил главный редактор МИА "Стацонар-пресс" Алексей Никонов. 

По его словам, изменения касаются консультаций в Нижегородском онкоцентре, Диагностическом центре, Областной клинической больнице имени Семашко, а также плановой госпитализации, лабораторных и инструментальных исследований — таких как КТ, МРТ, УЗИ и ЭКГ.

Бумажные направления с этого момента перестают использоваться и теряют юридическую силу.

Никонов добавил, что внедрение цифровых направлений упростит процесс записи: пациенты смогут самостоятельно выбрать удобную дату и время приема на портале "Госуслуги". 

Ранее сообщалось, что в России обновили правила оказания гинекологической помощи. 

Ранее сообщалось, что в России обновили правила оказания гинекологической помощи.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных