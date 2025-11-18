Олег Кондрашов показал, как проводит время с детьми в США Общество

Фото: соцсети Олега Кондрашова

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, находящийся в международном розыске, опубликовал в социальных сетях снимок с семьей, сделанный на побережье в США.

На фотографии Кондрашов запечатлён вместе с подросшими детьми от второго брака — Меланией, Демидом и Устиньей на фоне.

Напомним, Кондрашов проживает в США и вряд ли планирует возвращаться в Нижний Новгород. В России его обвиняют в получении взяток за покровительство в похоронном бизнесе. Сам экс-глава администрации Нижнего Новгорода отвергает все обвинения в свой адрес. С 2018 года он заочно арестован.

Ранее появились фотографии американской недвижимости, в которой, предположительно, проживает Кондрашов.