Общество

Олег Кондрашов показал, как проводит время с детьми в США

18 ноября 2025 14:07 Общество
Олег Кондрашов показал, как проводит время с детьми в США

Фото: соцсети Олега Кондрашова

Бывший сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, находящийся в международном розыске, опубликовал в социальных сетях снимок с семьей, сделанный на побережье в США.

На фотографии Кондрашов запечатлён вместе с подросшими детьми от второго брака — Меланией, Демидом и Устиньей на фоне.

Напомним, Кондрашов проживает в США и вряд ли планирует возвращаться в Нижний Новгород. В России его обвиняют в получении взяток за покровительство в похоронном бизнесе. Сам экс-глава администрации Нижнего Новгорода отвергает все обвинения в свой адрес. С 2018 года он заочно арестован.

Ранее появились фотографии американской недвижимости, в которой, предположительно, проживает Кондрашов.

Олег Кондрашов Семья Уголовное дело
29 октября 2025 11:00Свидетели опровергли сговор Кондрашова с предполагаемым взяткодателем
06 марта 2025 10:36Олег Сорокин выступил свидетелем в суде по делу Олега Кондрашова
