Свидетели опровергли сговор Кондрашова с предполагаемым взяткодателем

Свидетели опровергли сговор Кондрашова с предполагаемым взяткодателем

Очередное заседание по делу бывшего сити-менеджера Нижнего Новгорода Олега Кондрашова прошло в Московском районном суде 28 октября.

Как сообщает "Нижний сейчас", в рамках слушаний были допрошены два свидетеля — экс-заместитель главы городской администрации Владимир Привалов и бывший руководитель контрольно-ревизионного управления (КРУ) мэрии Сергей Кирсанов, занимавший эту должность в 2012-2013 годах.

Отвечая на вопросы защиты Кондрашова, Привалов заявил, что не имел договоренностей с экс-главой города о получении взятки от предпринимателя Лосаберидзе. Он подчеркнул, что ему ничего не известно о каком-либо участии Кондрашова в коррупционных схемах.

Кроме того, Привалов пояснил, что увольнение директора муниципального предприятия КРУН Николая Паршина было связано с выявленными финансовыми нарушениями, а не с конфликтом между администрацией и предполагаемым взяткодателем, как утверждает сторона обвинения.

Показания Привалова подтвердил и Сергей Кирсанов. Он сообщил, что проведённая в 2012-2013 годах проверка деятельности КРУН выявила, по его словам, "очень неприятно грубые" нарушения. После завершения проверки, по словам Кирсанова, Паршин сам принял решение покинуть должность.

По мнению защиты, свидетельские показания подтверждают, что Кондрашов не имел отношения к инкриминируемым ему эпизодам получения взяток.

Ранее в судебном заседании по этому делу представили аудиозапись разговора Кондрашова с предпринимателем Мамукой Лосаберидзе. Бизнесмен отметил, что передал 24 млн рублей заместителю главы администрации Владимиру Привалову, который якобы действовал от имени главы администрации города.

Напомним, экс-главу администрации Нижнего Новгорода Кондрашова обвиняют в получении взяток за покровительство в похоронном бизнесе. Сам экс-чиновник, проживающий в США, отрицает свою вину.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Взятки Олег Кондрашов Суд
