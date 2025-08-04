После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Общество

Нижегородцам показали фото американских домов экс-сити-менеджера Кондрашова

12 августа 2025 17:02  [114] Общество
Опубликованы фото домов экс-сити-менеджера Кондрашова на восемь млн долларов

Фото: "Короткое замыкание"

Журналист Аркадий Мамонтов в документальном фильме "Короткое замыкание" (16+) показал две шикарные виллы в США, которыми владеет экс-сити-менеджер Нижнего Новгорода Олег Кондрашов.

Оба дома находятся в городе Бока-Ратон во Флориде, примерно в 70 километрах от Майами. Дома расположены в элитных коттеджных поселках.

Напомним, что Олег Кондрашов с 2018 года находится в розыске и заочно арестован. В настоящее время он проживает в США.

Один из особняков оформлен на самого Кондрашова. Его площадь превышает 1500 квадратных метров. В двухэтажном здании находятся шесть спален и пять ванных комнат. Стоимость недвижимости составляет около 3,6 млн долларов.

Второй дом записан на супругу бывшего чиновника. Он расположен в другом престижном районе. Площадь объекта составляет около 2000 квадратных метров, вмещая пять спален и восемь санузлов. Приблизительная стоимость — 4,4 млн долларов.

В момент съемки фильма экс-сити-менеджер находился в одном из домов, но общаться с журналистами отказался.

Ранее сообщалось, что нижегородский суд отложил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Олега Кондрашова. 

