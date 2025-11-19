Нижегородцев призвали проверить срок действия загранпаспортов перед Новым годом Общество

Фото: Александр Воложанин

В преддверии новогодних и рождественских каникул Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области напомнило жителям региона о важности заблаговременной проверки заграничных паспортов.

В ведомстве напомнили, что многие нижегородцы планируют провести зимние каникулы в поездках, в том числе за пределами страны. В связи с этим гражданам советуют заранее проверить свои заграничные паспорта.

Особое внимание следует уделить сроку действия документа. Подать заявление на оформление нового загранпаспорта рекомендуется не позднее чем за шесть месяцев до окончания срока действия старого.

Также важно убедиться в отсутствии ошибок в документе. Чаще всего встречаются опечатки в ФИО, месте рождения, указании пола, а также отсутствие подписей и печатей. Если что-то не так — нужно обратиться в то миграционное подразделение, где оформлялся паспорт, и подать заявление на исправление.

Кроме того, с 20 января 2026 года для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям младше 14 лет потребуется собственный заграничный паспорт. Это правило будет действовать независимо от того, выезжает ребенок с родителями или в сопровождении других лиц.

Подать заявление на оформление загранпаспорта можно через портал "Госуслуги", в МФЦ или лично в подразделении по вопросам миграции.

