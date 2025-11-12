Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 18:00Новый коммунальный оператор создан в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 17:23Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
12 ноября 2025 16:22В России предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники
12 ноября 2025 16:21В Нижегородской области число разговоров по телефону выросло на 27%
12 ноября 2025 16:13ИИ-агенты к 2030 году начнут совершать покупки без участия людей
12 ноября 2025 16:03Законопроект о трудоустройстве участников СВО разработан в Нижегородской области
12 ноября 2025 15:42Минстрой одобрил строительство распредцентра "Пятерочки" в Дзержинске
12 ноября 2025 15:24Что изменилось в Балахнинской ЦРБ после критики губернатора
12 ноября 2025 15:10В НИУ Президентской академии прошел первый День факультета экономики
Общество

Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде

12 ноября 2025 17:23 Общество
Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Спрос на организацию новогодних корпоративов в Нижнем Новгороде в этом году снизился. Об этом рассказали представители ивент-индустрии в беседе с ИА "Время Н".

По словам директора агентства "Uno Event Group" Петра Лапина, количество заказов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он уточнил, что пик бронирований приходится на середину месяца.

С ним согласна и менеджер агентства "Праздничное настроение" Анна Сухорукова. Она отметила, что количество обращений снизилось примерно на треть.

Несмотря на снижение активности в сегменте ивент-услуг, нижегородцы не отказываются от празднования Нового года в ресторанах.

Управляющая Dodici Ольга Ли сообщила, что бронирование залов идет активно, и по объему заказов этот год не уступает предыдущему. Уже заняты самые востребованные даты — 19, 20 и 26 декабря.

Наталья Дзюбо, директор агентства Party Stars, добавила, что наибольшая активность наблюдается ближе к концу декабря. При этом заметна тенденция к более сдержанному формату праздников.

Ранее сообщалось, что возможность выделения допсредств из фондов на новогодние подарки и мероприятия для детей обсудили депутаты нижегородской годумы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Новый год Праздники
Поделиться:
Новости по теме
12 ноября 2025 11:12Новогоднюю елку начали устанавливать в центре Сормова
09 ноября 2025 17:46Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске
09 ноября 2025 13:41Конкурс на лучшее новогоднее оформление пройдет в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных