Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде

Спрос на организацию новогодних корпоративов в Нижнем Новгороде в этом году снизился. Об этом рассказали представители ивент-индустрии в беседе с ИА "Время Н".
По словам директора агентства "Uno Event Group" Петра Лапина, количество заказов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он уточнил, что пик бронирований приходится на середину месяца.
С ним согласна и менеджер агентства "Праздничное настроение" Анна Сухорукова. Она отметила, что количество обращений снизилось примерно на треть.
Несмотря на снижение активности в сегменте ивент-услуг, нижегородцы не отказываются от празднования Нового года в ресторанах.
Управляющая Dodici Ольга Ли сообщила, что бронирование залов идет активно, и по объему заказов этот год не уступает предыдущему. Уже заняты самые востребованные даты — 19, 20 и 26 декабря.
Наталья Дзюбо, директор агентства Party Stars, добавила, что наибольшая активность наблюдается ближе к концу декабря. При этом заметна тенденция к более сдержанному формату праздников.
