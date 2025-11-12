Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Спрос на организацию новогодних корпоративов в Нижнем Новгороде в этом году снизился. Об этом рассказали представители ивент-индустрии в беседе с ИА "Время Н".

По словам директора агентства "Uno Event Group" Петра Лапина, количество заказов уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он уточнил, что пик бронирований приходится на середину месяца.

С ним согласна и менеджер агентства "Праздничное настроение" Анна Сухорукова. Она отметила, что количество обращений снизилось примерно на треть.

Несмотря на снижение активности в сегменте ивент-услуг, нижегородцы не отказываются от празднования Нового года в ресторанах.

Управляющая Dodici Ольга Ли сообщила, что бронирование залов идет активно, и по объему заказов этот год не уступает предыдущему. Уже заняты самые востребованные даты — 19, 20 и 26 декабря.

Наталья Дзюбо, директор агентства Party Stars, добавила, что наибольшая активность наблюдается ближе к концу декабря. При этом заметна тенденция к более сдержанному формату праздников.

