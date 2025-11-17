Журналист Кухаркин объяснил, почему стоит ограничить новогодние фейерверки Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

В преддверии новогодних праздников в России вновь поднимается вопрос о полном запрете продажи фейерверков. Основная причина — риски, связанные с их использованием. Залпы могут привести к пожарам, напугать животных и даже вызвать инфаркт у пожилых людей. В условиях, когда украинские боевики атакуют мирные города и села с помощью беспилотников, праздничные взрывы кажутся неуместными.

Павел Кухаркин, журналист и блогер, обсудил с 360.ru вопрос о том, уместно ли запускать фейерверки в период СВО. Он признал, что сам любит фейерверки, но в прошлом году решил отказаться от них, учитывая ситуацию.

Кухаркин считает, что наказывать людей, желающих создать новогоднее настроение за городом, не стоит. Однако он отметил, что запуск фейерверков под окнами жилых домов может доставлять дискомфорт.

Он также предложил направить средства, которые обычно тратятся на салюты, на другие нужды, такие как поддержка бойцов СВО и жителей новых регионов. По его мнению, лучше организовать один главный салют в Москве и направить средства из других городов на более важные цели.

Многие города уже отказались от проведения пышных праздников и салютов, направив сэкономленные средства на поддержку бойцов и жителей новых регионов.

Напомним, в прошлом году в Нижегородской области с 25 декабря был введён особый противопожарный режим. Жителям региона запрещалось запускать салюты, ракетницы и другие летающие фейерверки на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий высотой 3 этажа и более. Для запуска пиротехники в черте города были организованы специальные площадки.