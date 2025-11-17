Новогоднюю елку устанавливают на площади Минина и Пожарского

Фото:
Установка новогодней елки началась 17 ноября на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.
Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", новогодний символ займет свое традиционное место на площади, ближе к Верхневолжской набережной.
Рабочие уже разгрузили конструкции елки и приступили к монтажу.
На минувшей неделе новогоднюю елку установили в центре Сормова. А в конце октября новогодний символ появился у одного из Ц в Автозаводском районе.
Отметим также, что в прошлом году установка главной новогодней елки на площади Минина и Пожарского началась 27 ноября.
Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к празднованию город украсят новогодними флажками.
