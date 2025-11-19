Кузнечихинский ручей в Нижнем Новгороде оказался завален мусором

Фото:
В Советском районе Нижнего Новгорода обнаружили стихийные свалки и захламлённое русло Кузнечихинского ручья. Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после обращения местного жителя.
Выяснилось, что береговая зона ручья заросла кустарником и завалена мусором. Среди отходов — строительные материалы, древесные остатки и бытовой мусор.
Для восстановления экологического порядка природоохранный прокурор направил в суд исковые заявления.
Ответчиками по делу выступают администрация Нижнего Новгорода и минэкологии Нижегородской области. Прокуратура требует принять меры по ликвидации свалок и очистке русла ручья.
В настоящее время иски находятся на рассмотрении. Ход устранения выявленных нарушений остается под контролем надзорного органа.
Ранее сообщалось, что свалку и незаконные постройки нашли в нижегородском нацпарке.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+