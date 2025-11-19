Кузнечихинский ручей в Нижнем Новгороде оказался завален мусором Происшествия

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Советском районе Нижнего Новгорода обнаружили стихийные свалки и захламлённое русло Кузнечихинского ручья. Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после обращения местного жителя.

Выяснилось, что береговая зона ручья заросла кустарником и завалена мусором. Среди отходов — строительные материалы, древесные остатки и бытовой мусор.

Для восстановления экологического порядка природоохранный прокурор направил в суд исковые заявления.

Ответчиками по делу выступают администрация Нижнего Новгорода и минэкологии Нижегородской области. Прокуратура требует принять меры по ликвидации свалок и очистке русла ручья.

В настоящее время иски находятся на рассмотрении. Ход устранения выявленных нарушений остается под контролем надзорного органа.

