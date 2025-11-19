Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Кузнечихинский ручей в Нижнем Новгороде оказался завален мусором

19 ноября 2025 19:59 Происшествия
Кузнечихинский ручей в Нижнем Новгороде оказался завален мусором

Фото: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

В Советском районе Нижнего Новгорода обнаружили стихийные свалки и захламлённое русло Кузнечихинского ручья. Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после обращения местного жителя.

Выяснилось, что береговая зона ручья заросла кустарником и завалена мусором. Среди отходов — строительные материалы, древесные остатки и бытовой мусор.

Для восстановления экологического порядка природоохранный прокурор направил в суд исковые заявления.

Ответчиками по делу выступают администрация Нижнего Новгорода и минэкологии Нижегородской области. Прокуратура требует принять меры по ликвидации свалок и очистке русла ручья.

В настоящее время иски находятся на рассмотрении. Ход устранения выявленных нарушений остается под контролем надзорного органа.

Ранее сообщалось, что свалку и незаконные постройки нашли в нижегородском нацпарке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Прокуратура Свалки Экология
