Границы Нижнего Новгорода поменяют для ликвидации свалки на Московском шоссе Общество

Фото: Александр Воложанин

Границы Нижнего Новгорода планируют изменить, чтобы расчистить свалку на Московском шоссе. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны животного мира Нижегородской области.

Ранее суд обязал ведомство ликвидировать этот нелегальный полигон отходов. Однако исполнить это решение сразу не получится: сначала нужно официально изменить границы города, внеся корректировки в Генеральный план.

После обновления градостроительных документов планируется изменить и границы Балахнинского межрайонного лесничества. Эти изменения должны быть зарегистрированы в ЕГРН и согласованы с Рослесхозом.

На данный момент, по данным ЕГРН, участок, где расположена свалка, находится в черте Нижнего Новгорода. Это означает, что региональное министерство не может действовать на этой территории, так как она не входит в зону его ответственности.

Из-за этой юридической неопределённости министерство обратилось в суд с просьбой отсрочить исполнение решения. Московский районный суд удовлетворил ходатайство и перенёс срок ликвидации свалки на 18 месяцев — до марта 2027 года.

Напомним, стихийная свалка была зафиксирована ещё в 2017 году. Периодически на ее территории случаются возгорания.

Недавно темой со свалкой на Московском шоссе заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.