Эксперты предложили свое видение памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявили открытый творческий конкурс (18+) на лучший архитектурно-художественный проект памятника-символа идеи русской Свободы. Конкурс продлится до 15 июля 2026 года, но уже сейчас известно место установки мемориала. "Русскую Свободу" планируется воздвигнуть в районе Стрелки, где сливаются две великие русские реки – Волга и Ока.

Несмотря на то что Глеб Никитин, рассказывая о конкурсе, подчеркнул, что "прообразом памятника, общенациональным символом может стать Козьма Минин", мы попросили экспертов включиться в творческий процесс и предложить свое видение символа "Русской Свободы".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Идея развития природно-архитектурного ландшафта Стрелки до уровня целостного визуального и идейно-символического ансамбля вполне отвечает запросу XXI века на новый масштаб системности, комплексности, выразительности. Поэтому начало публичного обсуждения проекта статуи "Русской свободы" в месте слияния Волги и Оки, принятого в формате конкурса по разработке конкретного монументального объекта, может рассматриваться как естественный ход движения идеи. Стрелка Нижнего Новгорода – место уникальное, его элементы удивительно гармонично "выверены" природными силами, двигавшими земли и воды на протяжении нескольких предшествующих нам миллионов лет. Участие человека в развитии сложившегося на сегодня ландшафта Стрелки должно быть не менее выверенным и гармоничным".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Концепция памятника, предложенная инициаторами конкурса, корректно, но настойчиво определяет рамки полета творческой фантазии. В сообщении о конкурсе подчеркивается, что "прообразом памятника, общенациональным символом может стать Козьма Минин", а сама идея Свободы артикулируется как ценностная категория, возникающая в условиях "непринятия внешнего диктата". Владимир Мединский, раскрывая свое видение идеи памятника, говорит: "Как нам кажется, понятие русской Свободы – это понятие людей, которые не хотят менять свое Отечество, чтобы быть свободными". Таким образом, идея русской Свободы в настоящем случае понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма. Органично ли это содержание тому пониманию категории Свободы, которое возникает в философии и русской философии в частности? Да, вне всякого сомнения – органично".

Андрей Чугунов, журналист:

"Если уж говорить о прообразе для памятника-символа идеи русской Свободы, то, скорее всего, это должен быть не реальный человек, а, скажем, литературный герой. Потому что отношение к реальным историческим фигурам может в общественном мнении меняться и неоднократно. А герой выдуманный — всегда символ чего-то. Благо, российские писатели создали немало кристально-положительных образов: есть из чего выбирать. Учитывая место установки памятника, круг "кандидатов в памятники" можно сузить до героев писателей с нижегородскими корнями. В шорт-лист могут войти, например, горьковский Данко и Мальчиш-Кибальчиш, созданный рожденным в Арзамасе Аркадием Голиковым (Гайдаром). И даже Илья Муромец — Муром не так уж далеко от Нижнего, правда, стоит не на Волге, а на Оке. А уж смысловой контекст для любого из короткого списка претендентов народ додумает сам. Или ему об этом подробно расскажут".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Свобода - понятие социально-философское, и, как многие подобные понятия, для большинства населения (обывателей, простых людей и т.п.) представляет собой трудноуловимую абстракцию, имеющую несколько измерений: государственно-страновое, индивидуальное, и даже временное, то есть зависящее от того исторического (а на личностном уровне - возрастного) периода, который мы проживаем. И в какой-то мере социологические опросы и мнения, генерируемые в ходе них, здесь скорее мешают, чем помогают. Помимо во многом ситуативных ассоциаций, есть и чисто национальные, прямо связанные не только с русской традицией, но и воспринимаемые так символ русской свободы окружающими народами. Это знаменитые российские просторы, огромное пространство, которое в разное время и по разному обеспечивало свободу человеку в нашей стране, и до сих пор выступающее одной из важнейших характеристик страны. Знаменитые "русские просторы", "широта русской души" - исторические символы национальной свободы, как внешней, так и внутренней. О возможности художественного воплощения такого образа тоже можно задуматься".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Идея открытия монумента с символичным названием "Русская Свобода" в столь знаковом месте является отражением пути по поиску ценностей, которые могли бы стать фундаментом мировоззренческой платформы современной России. В данной инициативе усматриваются два векторных направления: развитие территории, а также идейное воплощение и закрепление смыслов в материальном объекте. Размышляя о том, кто мог бы стать прообразом памятника, выдвижение Козьмы Минина воспринимается вполне логичным как пример гражданской ответственности, самоотверженности и борьбы за независимость. Здесь присутствует обращение к истории и уважение к героям прошлого. Случались также примеры, когда установка памятника становилась инструментом политической цели, а не выражением общественной воли. Дабы этого избежать, важно, чтобы процесс реализации проекта был максимально непредвзятым и прозрачным, с привлечением гражданских организаций, экспертного сообщества и всех неравнодушных нижегородцев. Сейчас сделан первый шаг в этом направлении - объявлен открытый творческий конкурс на лучший архитектурно-художественный проект".

