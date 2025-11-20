Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Эксперты предложили свое видение памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде

20 ноября 2025 17:24 Общество
Эксперты предложили свое видение памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявили открытый творческий конкурс (18+) на лучший архитектурно-художественный проект памятника-символа идеи русской Свободы. Конкурс продлится до 15 июля 2026 года, но уже сейчас известно место установки мемориала. "Русскую Свободу" планируется воздвигнуть в районе Стрелки, где сливаются две великие русские реки – Волга и Ока. 

Несмотря на то что Глеб Никитин, рассказывая о конкурсе, подчеркнул, что "прообразом памятника, общенациональным символом может стать Козьма Минин", мы попросили экспертов включиться в творческий процесс и предложить свое видение символа "Русской Свободы".

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Идея развития природно-архитектурного ландшафта Стрелки до уровня целостного визуального и идейно-символического ансамбля вполне отвечает запросу XXI века на новый масштаб системности, комплексности, выразительности. Поэтому начало публичного обсуждения проекта статуи "Русской свободы" в месте слияния Волги и Оки, принятого в формате конкурса по разработке конкретного монументального объекта, может рассматриваться как естественный ход движения идеи. Стрелка Нижнего Новгорода – место уникальное, его элементы удивительно гармонично "выверены" природными силами, двигавшими земли и воды на протяжении нескольких предшествующих нам миллионов лет. Участие человека в развитии сложившегося на сегодня ландшафта Стрелки должно быть не менее выверенным и гармоничным".    

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Концепция памятника, предложенная инициаторами конкурса, корректно, но настойчиво определяет рамки полета творческой фантазии. В сообщении о конкурсе подчеркивается, что "прообразом памятника, общенациональным символом может стать Козьма Минин", а сама идея Свободы артикулируется как ценностная категория, возникающая в условиях "непринятия внешнего диктата". Владимир Мединский, раскрывая свое видение идеи памятника, говорит: "Как нам кажется, понятие русской Свободы – это понятие людей, которые не хотят менять свое Отечество, чтобы быть свободными". Таким образом, идея русской Свободы в настоящем случае понимается как идея суверенитета, независимости и патриотизма. Органично ли это содержание тому пониманию категории Свободы, которое возникает в философии и русской философии в частности? Да, вне всякого сомнения – органично".

Андрей Чугунов, журналист:

"Если уж говорить о прообразе для памятника-символа идеи русской Свободы, то, скорее всего, это должен быть не реальный человек, а, скажем, литературный герой. Потому что отношение к реальным историческим фигурам может в общественном мнении меняться и неоднократно. А герой выдуманный — всегда символ чего-то. Благо, российские писатели создали немало кристально-положительных образов: есть из чего выбирать. Учитывая место установки памятника, круг "кандидатов в памятники" можно сузить до героев писателей с нижегородскими корнями. В шорт-лист могут войти, например, горьковский Данко и Мальчиш-Кибальчиш, созданный рожденным в Арзамасе Аркадием Голиковым (Гайдаром). И даже Илья Муромец — Муром не так уж далеко от Нижнего, правда, стоит не на Волге, а на Оке. А уж смысловой контекст для любого из короткого списка претендентов народ додумает сам. Или ему об этом подробно расскажут".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Свобода - понятие социально-философское, и, как многие подобные понятия, для большинства населения (обывателей, простых людей и т.п.) представляет собой трудноуловимую абстракцию, имеющую несколько измерений: государственно-страновое, индивидуальное, и даже временное, то есть зависящее от того исторического (а на личностном уровне - возрастного) периода, который мы проживаем. И в какой-то мере социологические опросы и мнения, генерируемые в ходе них, здесь скорее мешают, чем помогают. Помимо во многом ситуативных ассоциаций, есть и чисто национальные, прямо связанные не только с русской традицией, но и воспринимаемые так символ русской свободы окружающими народами. Это знаменитые российские просторы, огромное пространство, которое в разное время и по разному обеспечивало свободу человеку в нашей стране, и до сих пор выступающее одной из важнейших характеристик страны. Знаменитые "русские просторы", "широта русской души" - исторические символы национальной свободы, как внешней, так и внутренней. О возможности художественного воплощения такого образа тоже можно задуматься".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Идея открытия монумента с символичным названием "Русская Свобода" в столь знаковом месте является отражением пути по поиску ценностей, которые могли бы стать фундаментом мировоззренческой платформы современной России. В данной инициативе усматриваются два векторных направления: развитие территории, а также идейное воплощение и закрепление смыслов в материальном объекте. Размышляя о том, кто мог бы стать прообразом памятника, выдвижение Козьмы Минина воспринимается вполне логичным как пример гражданской ответственности, самоотверженности и борьбы за независимость. Здесь присутствует обращение к истории и уважение к героям прошлого. Случались также примеры, когда установка памятника становилась инструментом политической цели, а не выражением общественной воли. Дабы этого избежать, важно, чтобы процесс реализации проекта был максимально непредвзятым и прозрачным, с привлечением гражданских организаций, экспертного сообщества и всех неравнодушных нижегородцев. Сейчас сделан первый шаг в этом направлении - объявлен открытый творческий конкурс на лучший архитектурно-художественный проект".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба" .

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных