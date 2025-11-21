Проезд по трассе М-12 в Нижегородской области станет дороже Экономика

В 2026 году проезд по платной скоростной магистрали М-12 на территории Нижегородской области подорожает. Это следует из ответа пресс-службы компании "Автодор" на запрос НИА "Нижний Новгород".

Там пояснили, что ежегодная индексация платы за проезд необходима для того, чтобы поддерживать дорожную инфраструктуру и сервис на трассе на требуемом уровне качества.

При этом конкретные сроки введения новых тарифов и размер увеличения сейчас еще не установлены.

Обычно индексация ориентируется на уровень индекса потребительских цен, заключили в "Автодоре".

Напомним, что в 2025 году новые тарифы на проезд по М-12 начали действовать в феврале.

