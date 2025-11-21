ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Последние новости рубрики Экономика
21 ноября 2025 12:53Еще 12 инвестпроектов на 2,6 млрд рублей запустят в Нижегородской области
21 ноября 2025 12:17Проезд по трассе М-12 в Нижегородской области станет дороже
21 ноября 2025 11:33Долг нижегородского бизнеса перед банками достиг 929 млрд рублей
20 ноября 2025 18:40Нижний Новгород планирует получить от турналога 200 млн рублей в 2026 году
20 ноября 2025 17:54275 млн рублей получили нижегородские компании в виде льготных займов от "ГосМФО" за 10 месяцев 2025 года
20 ноября 2025 17:52Цены на бензин в Нижегородской области выросли на 10,5%
20 ноября 2025 17:49Нижегородка Полина Жданова стала финалисткой федерального этапа программы "Мама-предприниматель 2025"
20 ноября 2025 16:51Госдума приняла закон о повышении НДС до 22% с 2026 года
20 ноября 2025 15:37Более 9 млрд рублей направят на родительский капитал в Нижегородской области
20 ноября 2025 15:28Нижегородские водоканалы задолжали за электричество почти 133 000 000 рублей
Экономика

Проезд по трассе М-12 в Нижегородской области станет дороже

21 ноября 2025 12:17 Экономика
Проезд по трассе М-12 в Нижегородской области станет дороже

В 2026 году проезд по платной скоростной магистрали М-12 на территории Нижегородской области подорожает. Это следует из ответа пресс-службы компании "Автодор" на запрос НИА "Нижний Новгород".

Там пояснили, что ежегодная индексация платы за проезд необходима для того, чтобы поддерживать дорожную инфраструктуру и сервис на трассе на требуемом уровне качества.

При этом конкретные сроки введения новых тарифов и размер увеличения сейчас еще не установлены.

Обычно индексация ориентируется на уровень индекса потребительских цен, заключили в "Автодоре".

Напомним, что в 2025 году новые тарифы на проезд по М-12 начали действовать в феврале.

Сообщалось также, что на трассе М-12 в Нижегородской области начнут испытывать беспилотные фуры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Автодор М-12 Тарифы
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
