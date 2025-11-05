Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Общество

Более 135 км дорог около М-12 восстановили в Нижегородской области

05 ноября 2025 15:35 Общество
Более 135 км дорог около М-12 восстановили в Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В Нижегородской области восстановлено 135,5 км автодорог, пострадавших в ходе строительства федеральной трассы М-12. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Согласно предоставленной информации, в рамках уже реализуемых мероприятий в текущем году был запланирован ремонт 156,6 км дорог. На оставшихся 21,1 км завершены строительные работы, сейчас идет процедура приемки.

Дополнительно 154,99 км дорог были восстановлены силами "Автодора". На 2026 год уже заключены контракты на проведение ремонта еще 71,3 км дорог, которые эксплуатировались при строительстве М-12.

Как напомнили в ГУАД, проект реализуется при участии правительства региона, государственной компании "Автодор" и Министерства транспорта России.

На сегодняшний день уточнена общая протяженность поврежденных участков дорог, подлежащих восстановлению. Она составляет 734,11 км. Планируется, что эти работы будут выполнены за счет дополнительного финансирования, которое регион рассчитывает получить при поддержке федеральных властей.

Вопрос о выделении необходимых средств сейчас обсуждается с правительством РФ и Минтрансом. Это позволит обеспечить своевременное восстановление транспортной инфраструктуры, задействованной при строительстве важной магистрали, заключили в управлении автодорог региона. 

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года хотели восстановить 180 км дорог около М-12 в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дороги М-12 Ремонт дорог
