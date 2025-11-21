Эксперт-мониторинг с 14 по 21 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Страсти по Украине", "Символы – тоже оружие", "2026 год станет периодом адаптации к новым параметрам в экономике".

Федеральная тема – "Страсти по Украине"

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов:

"В Bloomberg вышло интервью бывшего главы МИ-6 Ричарда Мура, где он прямо говорит, что противостояние на Украине является "испытанием воли", в котором решается не судьба Украины, а способность Запада удерживать контроль над мировой системой. Это всего лишь очередное напоминание о том, что этот конфликт экзистенциальный, и никто с нами договариваться не собирается.

Под конец года на главном месте остаётся ситуация на фронте. В результате эффективных действий ВС РФ военная машина Киева начинает проседать и на то есть несколько объективных причин. Во-первых, серьёзно истощился людской потенциал Киева и темпы мобилизации не покрывают уровень потерь и дезертирства. С каждым месяцем украинских солдат на поле боя становится всё меньше.

Во-вторых, после выхода США из безвозмездного финансирования военных поставок для нужд ВСУ их объём явно уменьшился. Евросоюз не справляется с содержанием украинского проекта и всё больше думает об экспроприации "замороженных" российских валютных резервов. Такой шаг продлит агонию Украины максимум на пару лет, но несёт для ЕС запредельные финансовые и политические риски.

В-третьих, Европе нужно перевооружаться самой, готовясь к возможному прямому противостоянию с Россией. А это означает, как минимум, переориентацию значительной части финансовых потоков в интересах вооружённых сил европейских стран. Украине будет доставаться всё меньше.

Причём всё это происходит на фоне всё более ускоряющегося отступления ВСУ безо всяких шансов на победу. Ситуация для украинской армии продолжает стремительно ухудшаться на нескольких ключевых участках фронта. В то время, как все внимание приковано к Покровску, Купянску и Гуляйполю, критическое положение складывается в районе Северска и Лимана. Это практически уже вся линия фронта.

На фоне убедительных успехов армии России, ожидаемо начались очередные вбросы "тезисов" из якобы, мирного плана утвержденного уже и США и Россией. Его уже начали обсуждать, в том числе, и наши особо впечатлительные эксперты и заинтересованные стороны.

Видимо, определённые закулисные переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине всё же ведутся - но очевидно, что на данный момент Запад не готов серьезно обсуждать условия России. Представляется, что Запад напуган нашими успехами на фронте и цель любыми способами остановить наше наступление и заморозить конфликт.

Если коротко о так называемом "Мирном плане Трампа", то он явно не про достижение Россией целей СВО.

Между тем, российский МИД официально заявил, что он не в курсе того, что происходит: "Россия не получала от США проекта соглашения по Украине такого уровня. Если бы у американской стороны появились предложения, то о них сообщили бы по установленным для этого каналам связи внешнеполитических ведомств двух стран", - подчеркнула спикер МИД России Мария Захарова.

РФ знает о наличии возможных модификаций и формулировок в мирном плане со стороны США, но официально Москва ничего не получала от Вашингтона - заявил пресс - секретарь РФ Дмитрий Песков.

Что касается коррупционного скандала на Украине, то никто менять, убирать, убивать Зеленского не планирует. Просто его зарвавшуюся команду взяли на поводок, дабы понимал, кто на хуторе главный и что за излишние вольности и наглости быстро придет расплата. Для России это не меняет вообще ничего – никто лидера воюющей страны во время войны менять не будет".

Региональная тема – "Символы – тоже оружие"

Эксперт "Минин-центра", член Союза писателей России Валерий Киселёв:

"Вот уже 20 лет Россия 4-го ноября празднует День народного единства. Но если смотреть правде в глаза, то до настоящего единства нам еще не близко. Так и ходят в праздники разными колоннами православные и коммунисты. Гражданская война между "красными" и "белыми" - без сабельных и штыковых атак – но по-прежнему продолжается, хорошо ещё, что только в спорах. Да и внутри этих общественных и политических организаций немало течений и фракций. Поиски объединяющей идеи и одного для всех граждан России символа продолжаются. И война символов, причём не только в России, но и в мире – не прекращается. Символы, особенно в наше время, играют огромную роль в мироощущении людей в целом. Недаром же ведётся такая жестокая борьба с символами, на Украине, например. Они стали тоже своего рода оружием, только идеологическим и информационным, и с этим нам надо считаться, и уметь им пользоваться.

Владимир Мединский, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества и Союза писателей, и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявили старт конкурса на лучший проект памятника "Русской Свободе" и "нашему непринятию внешнего диктата".

Почему именно "Русской Свободе"? Сразу же невольно вспоминается огромных размеров памятник Свободе на западном побережье США. Почему именно в Нижнем Новгороде предлагается воздвигнуть этот монумент? В Волгограде стоит памятник "Родина-мать зовёт" - чем не символ, объединяющий всех - не только патриотов, но и вообще граждан России? Неподалеку от Ржева недавно появился мемориал советскому солдату, который вполне может стать еще одним общенациональным символом.

И вот еще один такой монумент задумали установить в Нижнем Новгороде, причём не в самом городе, а в акватории Стрелки, скорее всего, на острове. Такая пока лишь идея и всё же - не перебор ли? Конечно, найдутся скептики, да и критики этого замысла, со своими возражениями и аргументами типа "лучше бы лавочку у нас во дворе поставили". Но стоит ли принимать их такие местнические возражения?

Нижний Новгород с его богатейшей историей и безусловно колоссальным вкладом в развитие России столетиями был одним из важнейших во всех смыслах городов страны. По Волге мимо Нижнего проплывали не только ладьи ушкуйников, струги с товарами купцов, но и построенные в Сормове корабли, быстроходные "Метеоры", по берегам города встали цеха огромных заводов, на которых в годы Великой Отечественной для Красной Армии была выпущена треть всего оружия страны. От стен Нижегородского кремля в 1612-м году уходили спасать Русь от ворогов ратники во главе с Мининым и Пожарским, в зипунах и на санях, из Красных казарм по берегу Волги в первые дни Великой Отечественной шли на погрузку в эшелоны батальоны 137-й Горьковской стрелковой дивизии, героически сражаясь, в тяжёлые дни лета 1941-го остановившие танковые дивизии Гудериана в белорусских полях. И это лишь самые главные вехи истории Нижнего Новгорода, гордиться которыми нижегородцам перед всей Россией не только можно, но и нужно. А разве можно назвать всех героев-нижегородцев за восемь столетий истории Нижнего Новгорода? Десятки тысяч имён, многие сотни – известных не только в России, но и далеко за её пределами.

Но почему же памятник будет именно "Русской Свободе"? Разве в давние времена у всех русских была свобода? Да, были бурлаки, тянувшие баржи вверх по Волге, были и богатые купцы, часто не знавшие счёт деньгам. Каких только горьких страниц не было в истории России и Нижнего Новгорода… Да, случались и бунты, и революции, бои на баррикадах. Но как только стране грозила внешняя опасность, русские люди всегда прекращали распри между собой и объединялись в борьбе за "Русскую Свободу". Потому что общая свобода от перспективы потерять государство вообще, каким бы оно ни было, было важней всего. Так было в Смутное время, в нашествие Наполеона, в Первую мировую войну.

Памятник в акватории Стрелки у Нижнего Новгорода должен стать еще одним общенациональным символом борьбы народов России и неприятия любого внешнего диктата на нашу политику и жизнь.

Если монумент будет действительно установлен на острове в акватории Волги, то тем самым повысится и нынешний статус Нижнего Новгорода. Не стоит забывать, что появится еще один стимул для повышения туристической привлекательности Стрелки и Нижнего Новгорода в целом. Ее территория, которая много лет использовалась как логистический и транспортный узел, сегодня превратилась в современное общественное пространство, которое сохраняет свое самобытное историческое и культурное наследие. Именно здесь, в сердце России, идея свободы и единства обретает особое значение и вдохновляющую силу.

Это должен быть яркий и понятный всем символ нашей субъектности, и особенно способности на самоорганизацию русского народа, которую русофобы всех мастей начисто отрицают. И Нижний Новгород, который не раз играл судьбоносную роль в истории России, – оправданное место для такого объединяющего граждан России символа.

Старт конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника губернатором Глебом Никитиным объявлен. Подведение итогов конкурса на лучший проект памятника продлится до 15 июля 2026 года. Дело теперь за мастерами культуры – историками, художниками, скульпторами".

Региональная тема – "2026 год станет периодом адаптации к новым параметрам в экономике"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"19 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл на Нижегородской ярмарке традиционную ежегодную встречу с представителями регионального бизнеса. Мероприятие длилось почти четыре часа, в нем приняло участие более 600 человек. Непосредственно в ходе встречи губернатор ответил более чем на 40 вопросов, остальные правительство области будет отрабатывать в "дистанционном" режиме. Особенную атмосферу взаимного внимания участников встречи создала тенденция последних нескольких лет, в рамках которой на долю субъектов федерации ложатся новые и новые сферы ответственности, связанные с федеральной денежно-кредитной политикой и предстоящей налоговой реформой, с сокращением ряда федеральных программ, с необходимостью организации деятельности резервистов для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения региона, с введением рейтинга регионов по поддержке ветеранов СВО и др.

Глеб Никитин особенность текущего момента определил тем, что в 2025 году ожидается сохранение экономики региона на уровне 2024 года, рост валового регионального продукта составит около 0,4%. Содержание речи губернатора, его ответы на вопросы позволяют заключить, что весь арсенал средств государственной поддержки регионального бизнеса, который был запущен в предшествующие годы, продолжит свою работу. Это и механизм льготных займов, предоставленных Фондом развития промышленности, и механизм НОЦ, и механизм регионального закона "О развитии ответственного ведения бизнеса", который позволяет компаниям, реализующим социальные и экологические проекты, получить приоритетную поддержку государства и др.

Но формат ответственности субъекта федерации меняется существенно: как отметил Никитин, следующий год станет периодом адаптации к новым параметрам. Поэтому, видимо, требуются новые решения, такие, которых не было в старой "наезженной колее".

Одно из направлений, в котором целесообразно искать ресурсы развития (а не просто ресурсы выживания), обусловлено решением проблемы, которую губернатор определил как "борьба регионов за инвесторов". Детали ситуации таковы, что каждый регион борется в одиночку, мыслит в одиночку, хочет развиваться в одиночку. Беглый анализ позволяет заключить, что "одиночные" ресурсы регионального развития исчерпаны, достигли своего потолка. В стратегии "одиночки" перспективы нет. "Второе дыхание" может открыться только с появлением формата развития межрегиональных экономических комплексов, проектов межрегиональной кооперации. В текущей ситуации борьбу за инвестора выиграют те регионы, которые научатся кооперироваться для привлечения инвестора, которые предложат межрегиональный инвестиционный проект".