ВАЗ упал в огромную яму в Нижнем Новгороде: пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при падении автомобиля ВАЗ-2115 в огромную яму в Нижнем Новгороде. Авария произошла на улице Генерала Зимина,22 (Канавинский район) около 03:00 22 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области.
По данным ведомства, 24-летний водитель за рулем "пятнашки" был нетрезв. На него составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения".
Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей в Сарове.
