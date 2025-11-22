ВАЗ упал в огромную яму в Нижнем Новгороде: пострадали четыре человека Происшествия

Фото: ГАИ по Нижегородской области

Четыре человека пострадали при падении автомобиля ВАЗ-2115 в огромную яму в Нижнем Новгороде. Авария произошла на улице Генерала Зимина,22 (Канавинский район) около 03:00 22 ноября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По данным ведомства, 24-летний водитель за рулем "пятнашки" был нетрезв. На него составили протокол по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения".

