Происшествия

Кстовчанин повторно сел за руль пьяным и "доехал" до тюремного срока

21 ноября 2025 09:18 Происшествия
Кстовчанин повторно сел за руль пьяным и доехал до тюремного срока

Кстовский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, повторно задержанному за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признан виновным по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, еще в 2019 году кстовчанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда он получил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с последующим запретом на управление транспортными средствами сроком на 3 года.

Однако после освобождения из колонии мужчина не сделал должных выводов. В августе 2023 года он вновь сел за руль автомобиля "Форд Фокус", находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинения, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами на протяжении следующих 4 лет.

Автомобиль, использованный при совершении данного преступления, был конфискован и обращён в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Сарове Нижегородской области нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

