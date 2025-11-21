Кстовчанин повторно сел за руль пьяным и "доехал" до тюремного срока Происшествия

Кстовский городской суд вынес приговор 37-летнему местному жителю, повторно задержанному за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина признан виновным по части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, еще в 2019 году кстовчанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Тогда он получил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с последующим запретом на управление транспортными средствами сроком на 3 года.

Однако после освобождения из колонии мужчина не сделал должных выводов. В августе 2023 года он вновь сел за руль автомобиля "Форд Фокус", находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Суд, согласившись с доводами государственного обвинения, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами на протяжении следующих 4 лет.

Автомобиль, использованный при совершении данного преступления, был конфискован и обращён в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Сарове Нижегородской области нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных автомобилей.