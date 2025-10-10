Пьяный водитель протаранил семь припаркованных автомобилей в Сарове Происшествия

В Сарове полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП, произошедшего накануне вечером и повлекшего за собой массовое повреждение автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент случился 9 октября около 20:55 на улице Силкина. По предварительным данным, 44-летний мужчина, находясь за рулём автомобиля "Рено", не справился с управлением и врезался в припаркованные машины. В результате столкновения пострадали сразу семь транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в его организме.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Проводится дальнейшее разбирательство.

Ранее сообщалось, что в Воскресенском районе пьяный водитель врезался в дерево. В результате аварии погибла его 8-летняя дочь.