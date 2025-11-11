Борчанина осудили на восемь лет за пьяную езду и попытку сбыта наркотиков Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Борский городской суд приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за повторное вождение в состоянии опьянения и попытку сбыта наркотиков в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Как установил суд, мужчина весной 2025 года управлял автомобилем "ВАЗ 21053" в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Молодежном в Автозаводском районе областного центра. При этом он уже имел судимость за аналогичное преступление.

Кроме того, фигурант оказался участником группы, которая пыталась сбыть наркотики через закладки. Попытка распространения запрещённых веществ была пресечена правоохранительными органами. Уголовные дела в отношении организатора и других участников группы выделены в отдельные производства.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок пять лет.

Ранее сообщалось, что за год количество ДТП с пьяными водителями в Нижегородской области выросло на 6,8%. Также стало известно, в каких районах области и столицы Приволжья употребляют больше всего алкогольных напитков.