Количество ДТП с пьяными водителями выросло на 6,8% в Нижегородской области

29 октября 2025 19:21 Происшествия
Фото: Александр Воложанин

Количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения, в Нижегородской области выросло на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник управления Госавтоинспекции региона Владимир Ежов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В абсолютных цифрах — это рост с 295 до 315 аварий. Однако при этом количество погибших в таких ДТП снизилось на 17% — с 65 до 54 человек.

По словам Ежова, сотрудники Госавтоинспекции активно выявляют нарушителей. За девять месяцев текущего года более 9 тысяч водителей были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Почти тысяча из них — за повторное нарушение — стали фигурантами уголовных дел.

"Вы только вдумайтесь: девять тысяч нетрезвых водителей на дорогах области. Это колоссальные цифры. Работа, которую проводят сотрудники, действительно огромная", — подчеркнул Ежов.

Он также напомнил, что любой гражданин может сообщить о водителе в состоянии опьянения, позвонив по номеру 112. За подтвержденную информацию о нетрезвом водителе можно получить 5000 рублей. С начала года, по словам Ежова, поступило около 2300 таких звонков, и каждый четвертый оказался результативным.

Ранее сообщалось, что по итогам 9 месяцев в Нижегородской области количество ДТП снизилось на 2,3%. 

