Облицовка фасада бассейна "Динамо" обойдется в 15 млн рублей Спорт

Фото: "Яндекс Карты"

Здание бывшего бассейна "Динамо" в центре Нижнего Новгорода продолжает преображаться. На портале госзакупок появилась информация о том, что выбран подрядчик, которому предстоит заняться отделкой части фасада спорткомплекса "Город Горький" на улице Большая Покровская, 67.

Работы будут включать монтаж элементов из композитного материала. Заказчиком выступает региональное предприятие "Лидеры спорта". Стоимость контракта составила 15 миллионов рублей, а завершить все планируется к 31 января 2026 года.

Напомним, здание бассейна "Динамо" было построено ещё в 1936 году. С 1990-х годов оно не использовалось по назначению и долгое время пустовало. В 2025 году на капитальный ремонт объекта выделили 137 миллионов рублей.

Реконструкция уже идёт полным ходом. Ранее у здания обновили крышу. Еще там установили новые окна, усилили конструкцию по периметру бывшей чаши бассейна. В феврале стало известно, что рабочие монтируют вертикальные колонны, опалубку стен и второго этажа. Также началась поставка спортивного оборудования.

После завершения всех работ в здании планируют открыть залы для борьбы, бокса, тайского бокса, а также фитнес-центр. Автором проекта выступил нижегородский архитектор Владимир Миронов, он также разработал проект центра бокса в Городце.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт нижегородского стадиона "Динамо" выполнен на 71%.