Четыре нижегородские школы капитально отремонтируют за 2 года Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Четыре школы Нижнего Новгорода капитально отремонтируют за два года. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по градостроительству и архитектуре, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам директора департамента строительства и капитального ремонта горадминистрации Татьяны Гераськиной, в рамках федерального проекта "Все лучшее — детям" нацпроекта "Молодёжь и дети" запланирован комплексный капитальный ремонт в четырех школах города. Он включает в себя полную замену инженерных коммуникаций, ремонт фасадов, окон, кровли, а также отделочные работы.

В 2026 году ремонт проведут в школах № 48 и № 123. Контракты на выполнение работ были заключены в июне 2025 года. В настоящее время на объектах ведутся демонтажные работы.

В период с 2026 по 2027 год капитальный ремонт также запланирован в школах № 76 и № 93. В настоящее время ведется поиск подрядчиков. Сегодня на сайте госзакупок размещены объявления о проведении торгов на общую сумму 369 млн рублей: 180,3 млн и 189 млн рублей соответственно.



Кроме того, Татьяна Гераськина отчиталась о капитальном ремонте образовательных учреждений, выполненном в 2025 году в рамках региональной государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". По её словам, были проведены работы по отдельным видам работ в двух школах и трех детских садах. Так, в школе №47 отремонтировали кровлю и фасад, в школе № 129 и детсаду №166 - фасады, а в детских садах № 97 и № 208 - кровли.

Объем ассигнований в рамках программы в бюджете города составил 124,4 млн рублей, в том числе средства областного бюджета — 91,5 млн.

