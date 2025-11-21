Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 ноября 2025 15:39Четыре нижегородские школы капитально отремонтируют за 2 года
21 ноября 2025 14:57Речные рейсы из Нижнего Новгорода до Выксы хотят запустить в 2026 году
21 ноября 2025 14:20Т2 расширила дистрибуцию на массовом рынке до более чем 40 федеральных сетей
21 ноября 2025 13:42Нижегородским провизорам может грозить уголовка за подделку дипломов
21 ноября 2025 13:10Названа средняя зарплата учителя в Нижегородской области
21 ноября 2025 12:45В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Александра Курышова
21 ноября 2025 12:40Ремонт Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде могут завершить досрочно
21 ноября 2025 12:36Железнодорожные перевозки и состояние инфраструктуры обсудили на транспортном комитете ЗСНО
21 ноября 2025 12:27Нижегородские врачи внедряют ИИ для выявления опасных родинок
21 ноября 2025 12:26Два участка дороги Перевоз - Шатки отремонтировали по нацпроекту
Общество

Четыре нижегородские школы капитально отремонтируют за 2 года

21 ноября 2025 15:39 Общество
Четыре нижегородские школы капитально отремонтируют за 2 года

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Четыре школы Нижнего Новгорода капитально отремонтируют за два года. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской думы по градостроительству и архитектуре, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам директора департамента строительства и капитального ремонта горадминистрации Татьяны Гераськиной, в рамках федерального проекта "Все лучшее — детям" нацпроекта "Молодёжь и дети" запланирован комплексный капитальный ремонт в четырех школах города. Он включает в себя полную замену инженерных коммуникаций, ремонт фасадов, окон, кровли, а также отделочные работы.

В 2026 году ремонт проведут в школах № 48 и № 123. Контракты на выполнение работ были заключены в июне 2025 года. В настоящее время на объектах ведутся демонтажные работы.

В период с 2026 по 2027 год капитальный ремонт также запланирован в школах № 76 и № 93. В настоящее время ведется поиск подрядчиков. Сегодня на сайте госзакупок размещены объявления о проведении торгов на общую сумму 369 млн рублей: 180,3 млн и 189 млн рублей соответственно.

Кроме того, Татьяна Гераськина отчиталась о капитальном ремонте образовательных учреждений, выполненном в 2025 году в рамках региональной государственной программы "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". По её словам, были проведены работы по отдельным видам работ в двух школах и трех детских садах. Так, в школе №47 отремонтировали кровлю и фасад, в школе № 129 и детсаду №166 - фасады, а в детских садах № 97 и № 208 - кровли.

Объем ассигнований в рамках программы в бюджете города составил 124,4 млн рублей, в том числе средства областного бюджета — 91,5 млн.

Ранее сообщалось, что школу №1 имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева в Кстове капитально отремонтируют за 176 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
капремонт Нацпроект Школы
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 08:30Школу имени Молева в Дзержинске готовят к вводу в эксплуатацию
01 ноября 2025 15:40В Урене готовят к открытию после капремонта коррекционную школу-интернат
01 сентября 2025 11:51Новые корпуса построили для нижегородских школ №188 и №96
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных