Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Дзержинске — видео

25 ноября 2025 17:38 Происшествия
В Дзержинске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, находившегося за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в ночное время, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Полицейские попытались остановить отечественный автомобиль у дома №5 на улице Удриса, чтобы проверить документы. Однако водитель проигнорировал законные требования и попытался скрыться.

После короткой погони автомобиль марки "ВАЗ-2110" остановился, и мужчина вышел из машины. Инспекторы заметили у него явные признаки опьянения, но водитель отказался проходить медицинское освидетельствование.

Позднее выяснилось, что задержанный — мужчина 2000 года рождения — уже был лишён водительских прав в октябре 2024 года за аналогичное нарушение.

На него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

В некоторых СМИ появилась информация, что в указанной машине находился несовершеннолетний. Однако в полиции опровергли это. 

Ранее сообщалось, что житель Кстовского района получил тюремный срок за повторное управление автомобилем в пьяном виде.

Ранее сообщалось, что житель Кстовского района получил тюремный срок за повторное управление автомобилем в пьяном виде.

