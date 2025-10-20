Пьяный романтик из Первомайска получил 3 года за угон машины скорой помощи

Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
20 октября 2025 13:15 Происшествия
Фото: Нижегородский областной суд

Житель Нижегородской области приговорен к трем годам лишения свободы за угон автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Дивеевского межрайонного суда.

Инцидент произошел 6 августа 2025 года. 60-летний неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль скорой помощи с территории Первомайской больницы. Он доехал до улицы Садовой в городе Первомайске, где был задержан сотрудниками полиции. Тогда свой поступок он объяснил желанием эффектно появиться на свидании с дамой сердца.

Суд установил, что ранее, в августе 2019 года, подсудимый уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 

На этот раз мужчину признали виновным по части 1 статьи 166 (угон) и части 1 статьи 264.1 (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию) Уголовного кодекса РФ.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд разрешил конфисковывать авто за повторное вождение в пьяном виде. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

