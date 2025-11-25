Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 ноября 2025 19:16Лучшие выпускники университета "Неймарк" получат 1 млн рублей на жилье
25 ноября 2025 18:512,2 млрд рублей направят на ремонт и строительство нижегородских школ
25 ноября 2025 18:30Нижегородцы не покупают елки, а берут в аренду
25 ноября 2025 18:16Движение нижегородских трамваев №2 и №21 снова изменится
25 ноября 2025 18:09Льготы на питание для детей студентов предложили ввести в Нижнем Новгороде
25 ноября 2025 18:00Дополнительные ограждения установят на нижегородском стадионе "Водник"
25 ноября 2025 17:28Инициативу о льготах на бензин для отдельных категорий граждан раскритиковали
25 ноября 2025 17:08Глеб Никитин: проблема дефицита водителей автобусов решается
25 ноября 2025 16:56Глеб Никитин высказался о стройке склада WB в Новинках
25 ноября 2025 16:41ВТБ подвел итоги первого года реставрации Дома Радио в Санкт-Петербурге
Общество

Лучшие выпускники университета "Неймарк" получат 1 млн рублей на жилье

25 ноября 2025 19:16 Общество
Лучшие выпускники университета Неймарк получат 1 млн рублей на жилье

Фото: Александр Воложанин

Лучшие выпускники университета "Неймарк" получат один миллион рублей на жилье. Об этом сказал губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 25 ноября, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Глава региона рассказал о действующих и новых мерах поддержки студентов университета. Он подчеркнул, что для поступающих предусмотрены бюджетные места, а также гранты на обучение — в этом году их выделено 30. По словам Никитина, в вузе также доступны гранты на проживание.

Кроме того, для тех, кто не сможет попасть на бюджет или получить грант, предусмотрены дополнительные формы поддержки. В частности, льготные кредиты. Процентную ставку будет субсидировать регион. Более того, при отличной учебе власти готовы рассматривать погашение самого кредита. 

Особое внимание Никитин уделил выпускникам, добившимся выдающихся успехов. Он отметил, что такие студенты смогут рассчитывать на дополнительную поддержку — по итогам выпуска им будет выделено по одному миллиону рублей на приобретение жилья в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что стоимость обучения в "Неймарке" достигает 550 тысяч рублей.

Напомним, торжественное открытие IT-кампуса прошло в сентябре 2025 года. В рамках первого этапа строительства было возведено 18 зданий, рассчитанных на проживание 1300 человек. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин ИТ-кампус "Неймарк" Студенты
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 08:43Глеб Никитин показал главе Миннауки РФ нижегородский ИТ-кампус
11 сентября 2025 12:51Транспортную концепцию для ИТ-кампуса "Неймарк" оценили в 7 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных