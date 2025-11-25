Лучшие выпускники университета "Неймарк" получат 1 млн рублей на жилье Общество

Фото: Александр Воложанин

Лучшие выпускники университета "Неймарк" получат один миллион рублей на жилье. Об этом сказал губернатор Глеб Никитин во время прямой линии 25 ноября, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Глава региона рассказал о действующих и новых мерах поддержки студентов университета. Он подчеркнул, что для поступающих предусмотрены бюджетные места, а также гранты на обучение — в этом году их выделено 30. По словам Никитина, в вузе также доступны гранты на проживание.

Кроме того, для тех, кто не сможет попасть на бюджет или получить грант, предусмотрены дополнительные формы поддержки. В частности, льготные кредиты. Процентную ставку будет субсидировать регион. Более того, при отличной учебе власти готовы рассматривать погашение самого кредита.

Особое внимание Никитин уделил выпускникам, добившимся выдающихся успехов. Он отметил, что такие студенты смогут рассчитывать на дополнительную поддержку — по итогам выпуска им будет выделено по одному миллиону рублей на приобретение жилья в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что стоимость обучения в "Неймарке" достигает 550 тысяч рублей.

Напомним, торжественное открытие IT-кампуса прошло в сентябре 2025 года. В рамках первого этапа строительства было возведено 18 зданий, рассчитанных на проживание 1300 человек.