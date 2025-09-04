Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Экономика

Транспортную концепцию для ИТ-кампуса "Неймарк" оценили в 7 млн рублей

11 сентября 2025 12:51
Транспортную концепцию для ИТ-кампуса Неймарк оценили в 7 млн рублей

Фото: Кира Мишина

На создание архитектурно-планировочной коцепции транспортной доступности для будущего ИТ-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде планируется потратить 7,16 миллиона рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ НО "Центр развития транспортных систем". Подрядчику предстоит разработать комплексную концепцию, которая обеспечит связь между Черниговской набережной и нагорной частью города в районе ИТ-кампуса или Барминского оврага.

Проект включает анализ пассажиропотока, демографических и инфраструктурных характеристик, а также оценку ландшафта и градостроительной ситуации. На основе этих данных специалисты определят оптимальный вид транспорта, разработают технико-экономическое обоснование и сформируют техническое задание на последующие проектно-изыскательские работы.

В концепции должны быть предусмотрены маршруты движения, интуитивная навигация, зоны ожидания и посадки, а также благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Архитектурные решения должны соответствовать утвержденному коду кампуса и учитывать особенности рельефа, застройки и природной среды.

Ожидается, что проект будет учитывать перспективу развития на 25 лет вперед. В числе задач — прогнозирование пассажиропотока, определение оптимального тарифа, оценка социальной, экономической и экологической эффективности. Также будет рассмотрена возможность интеграции маршрутов в существующую транспортную сеть города.

Подрядчик обязан завершить работы в течение 80 рабочих дней с момента предоставления всех исходных данных. Заявки на конкурс принимаются до 25 сентября, итоги подведут 1 октября.

Ранее сообщалось, что первый этап строительства кампуса завершён: возведены 18 зданий, рассчитанных на проживание 1300 человек. Открытие территории планируется приурочить к приезду участников Всемирного фестиваля молодёжи (12+), который состоится в сентябре. Как сообщают власти, в 2025 году обучение на совместных программах кампуса "Неймарк" и вузов-партнёров — НИУ ВШЭ, НГТУ, ННГУ и ННГАСУ — начнут около 200 студентов.

Посмотреть, как устроены общежития кампуса, можно в фоторепортаже НИА "Нижний Новгород".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

ИТ-кампус "Неймарк" Общественный транспорт ЦРТС
