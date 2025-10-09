Глеб Никитин показал главе Миннауки РФ нижегородский ИТ-кампус Наука

Фото: Максим Герасимов

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 8 октября в рамках рабочей поездки в Нижний Новгород вместе с губернатором Глебом Никитиным посетил ИТ-кампус. Напомним, проект кампуса реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети", инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона представил министру итоги первого этапа строительства. Валерий Фальков осмотрел первые 18 корпусов общежитий на 1 359 мест.

Министр обратил внимание, что вузам Нижегородской области следует тщательно выстроить переход на актуальные ИТ-образовательные программы, уже подготовленные для обучения на базе кампуса. Он отметил, что учредитель готов содействовать вузам, чтобы этот переход прошел максимально качественно.

С текущего года ИТ-кампус принял студентов на пять сетевых программ, разработанных нижегородскими университетами совместно с индустриальными партнерами. Выпускники этих направлений будут востребованы как специалисты по анализу данных, а также по защите цифровой информации в коммерческом секторе и государственных структурах.

Глеб Никитин подчеркнул, что ИТ-университет создается как единая среда взаимодействия образования, науки и бизнеса. По его словам, ежегодно более восьми тысяч студентов получат доступ к экосистеме образовательных и индустриальных партнеров кампуса. На базе университета предусмотрено обучение по ряду ключевых направлений: микроэлектроника, квантовая оптика, нейротехнологии и искусственный интеллект, кибербезопасность и другие. Тематика исследований и учебных программ формируется на стыке компетенций ученых и реальных запросов предприятий региона.

Отдельно Фальков с Никитиным рассмотрели технологическое оснащение объектов. Помимо инфраструктурной части, Валерий Фальков ознакомился с исследованиями мирового уровня, которые ведут нижегородские ученые. Так, руководитель центра нейроморфных вычислений ИТ-университета, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ Сусанна Гордлеева представила прорывные разработки в сфере нейроморфных вычислений.

Как сообщалось ранее, реализация проекта ИТ-кампуса рассчитана на пять этапов. Планируется возведение около 220 тысяч квадратных метров жилых площадей, учебных аудиторий и научных лабораторий. Второй и третий этапы включают строительство двух гостиниц для студентов и преподавателей, четвертый — образовательного корпуса с физкультурно-оздоровительным комплексом и конференц-центром, пятый — научно-образовательного хаба. Строительно-монтажные работы идут в активном режиме.

Напомним, что накануне Глеб Никитин также встретился с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.