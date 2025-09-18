IT-кампус "Неймарк" торжественно открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие IT-кампуса "Неймарк". В церемонии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня исторический день. Не только для Нижнего Новгорода области, но и для всей нашей страны", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что проект реализуется в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". До 2030 года в стране появятся 25 кампусов мирового уровня.

"Ключевое слово — "мирового". Я думаю, что он даже превосходит все мировые стандарты. Мурашки бегут по телу, потому что я вспоминаю, как Глеб Сергеевич Никитин, можно сказать, на салфетке рисовал свой замысел, и, честно говоря, тогда не верилось, что в такие сроки и такая красота может быть создана", - поделился впечатлениями вице-премьер.

По его словам, проект стал примером мудрого управления команды региона. Он подчеркнул, что новый кампус — это больше, чем просто здания.

"Здесь явно сделано всё с продуманным взглядом на будущее. Это не просто помещение для комфортного пребывания и творчества… Это часть образовательного и воспитательного пространства", - добавил Чернышенко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал открытие ИТ-кампуса символом трансформации региона.

"Это не просто один из кампусов нашей системы, это ещё и символ трансформации прошлого Нижнего Новгорода и Нижегородской области в Нижний Новгород и Нижегородскую область в будущем", - сказал он.

Глава региона напомнил, что ещё несколько лет назад на месте кампуса были руины и трущобы, а сегодня здесь уже действуют образовательные программы и работают индустриальные партнёры.

Никитин предложил гостям и участникам церемонии открытия представить, каким кампус будет в 2035 году, и выразил надежду, что тогда имя кампуса станет символом успеха.

"Все должны произносить имя "Неймарк" и мечтать сюда поступить. Вот таким должен быть наш 35-й год", - сказал губернатор.

В завершение глава региона подчеркнул, что проект стал возможен благодаря поддержке президента и правительства РФ.

"Это один из самых важных проектов. Настоящий выхлоп которого, может быть, мы с вами увидим через тридцать, а то и через пятьдесят лет. Он 100% будет!" - подытожил губернатор.

Первые студенты заселятся в кампус 1 октября. Сейчас в общежитиях разместились участники Слета Всемирного фестиваля молодежи (12+), который проходит в Нижнем Новгороде.

Напомним, в рамках первого этапа строительства кампуса возвели 18 зданий, рассчитанных на проживание 1300 человек.