Планы по повышению производительности труда в соцсфере обсудили на заседании регионального штаба

26 ноября 2025 18:19 Общество
Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание регионального штаба по реализации федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в социальной сфере Нижегородской области. 

До 2025 года проект «Производительность труда» реализовывался в первую очередь в промышленной сфере. С этого года проект масштабируется: в него включаются все отрасли экономики, а также учреждения социальной сферы — от школ и больниц до учреждений культуры и спорта.

«Современная экономическая ситуация буквально подталкивает к тому, чтобы усиленно заниматься повышением эффективности производительности труда. При этом объекты социальной сферы нуждаются в особом внимании, а рост ожиданий граждан к их качеству требует от нас новых подходов и решений. В 2025 году мы сосредоточились на пилотной территории кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Это очень разные, но взаимодополняющие муниципалитеты, сосредоточение типовых характеристик крупных населенных пунктов.  В дальнейшем будем тиражировать успешные практики оптимизации процессов, которые обеспечивают снижение потерь и улучшение качества услуг», - отметил Глеб Никитин. 

Мэр Арзамаса Александр Щелоков представил результаты работы за пять лет по внедрению бережливых технологий в сфере образования, которые направлены на сокращение периода адаптации детей к дошкольным учреждениям, оптимизацию работы школьных столовых, повышению качества образования. Александр Щелоков в качестве примера отметил сокращение в 8 раз времени адаптации к детским садам малышей в возрасте до 1,5 лет. Он также подчеркнул, что в результате оптимизации работы школьных столовых удается уменьшать нагрузку на персонал в условиях нехватки кадров.

Ранее администрация Арзамаса стала первым органом МСУ в регионе, который прошел  проверку качества на соответствие лучшим практикам бережливых технологий в сфере муниципального управления.

Также были озвучены ключевые направления, по которым открыты бережливые проекты в рамках производственной системы «Росатом» в малых городах. В Арзамасе наибольшее количество инициатив относится к сфере образования. В Дивееве из 12 проектов, запущенных в 2025 году, два реализуются в области медицинского обслуживания, еще четыре – оптимизируют управленческие процессы в сфере культуры и благоустройства. 

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков обратил внимание на важность максимально комфортного получения услуг «демографического пакета». Напомним, что по инициативе главы региона  период 2025-2030 годов объявлен Пятилетием семьи в Нижегородской области. 

О планируемых и уже реализованных проектах по повышению производительности труда в сферах здравоохранения и спорта в ходе заседания штаба рассказали министр здравоохранения Галина Михайлова и министр спорта Дмитрий Кабайло. 

Галина Михайлова представила проект по диспансерному наблюдению граждан с хроническими формами болезней системы кровообращения, который позволяет вовремя предотвратить развитие осложнений у таких пациентов. Практика внедряется в этом году в 18 медицинских учреждениях, в следующем стандарт планируют распространить на 60 организаций здравоохранения. 

Министр также уделила внимание оптимизации профилактических медицинских осмотров детей в образовательных организациях, школах-интернатах, а также несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья на дому. Министр здравоохранения региона представила проект, направленный на повышение эффективности диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в выявлении онкозаболеваний. 

Дмитрий Кабайло рассказал о планах по привлечению инвесторов к строительству гостиниц рядом с ФОКами. Министр подчеркнул, что это позволит обеспечить круглогодичную загрузку физкультурно-оздоровительных комплексов, а также даст рост туристического потока в небольшие муниципалитеты. Особое внимание Дмитрий Кабайло акцентировал и на пилотном проекте по предоставлению доступа жителям на школьные спортивные объекты. По его словам, это позволит существенно расширить возможности нижегородцев для занятий спортом на оборудованных площадках в непосредственной близости к дому.

По итогам заседания штаба глава региона резюмировал, что производительность труда в соцсфере – это, в первую очередь, возможность улучшить качество жизни нижегородцев. 

«Речь идет не о сухих цифрах и отчетах, а о том, чтобы каждый житель региона, приходя в поликлинику, управление соцзащиты или музей, получал более качественную услугу за меньшее время. Это ответственность за создание новой культуры, где ценность каждого действия измеряется пользой для конкретного человека», - добавил губернатор. 

Напомним, что с 2019-го по 2024 год действовал национальный проект «Производительность труда». С 2025 года по поручению президента России Владимира Путина реализуется одноименный федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Нацпроект Производительность труда Социальная сфера
