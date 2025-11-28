Эксперт-мониторинг с 21 по 28 ноября 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы этой недели – "Чем больше украинская сторона будет упорствовать, тем более жёстче будут следующие условия России", "Прямая линия губернатора Нижегородской области с нижегородцами", " Русский язык – это одна из основных ценностей народа".

Федеральная тема - "Чем больше украинская сторона будет упорствовать, тем более жёстче будут следующие условия России"

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов:

"В конце прошлой недели в различных СМИ стали появляться варианты из 28 пунктов по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Их содержание, по крайней мере, по форме подачи, несколько напоминало такие же "утечки" после встречи на Аляске. В частности, речь предположительно идет о выводе ВСУ из оставшейся части ДНР (Донецкой области в официальной риторике Украины), об остановке боевых действий по линии огня в Запорожской и Херсонской областях, о признании российской принадлежности Крыма и Донбасса, об использовании замороженных российских активов, как для инвестиций в восстановление Украины, так и в совместные российско-американские проекты и ряд других положений. При этом сам текст известен в той версии, в которой его опубликовал нардеп Верховной Рады Украины А. Гончаренко в пятницу 21 ноября.

Уже в воскресенье 23 ноября в Женеве состоялась встреча США, Великобритании, Украины и представителей ряда стран ЕС. Сам по себе этот факт говорит, что, скорее всего "дыма без огня не бывает". Более того, Владимир Путин дважды в своих речах дал понять, что он знаком с содержанием проекта и более того, они "могут быть положены в основу" будущих переговоров. При этом министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о Женевской встрече Украины с западными странами, указал на недопустимость нарушений "договоренностей Анкориджа", что он не делал в отношении "изначальных" 28 пунктов.

По итогам Женевской встречи был сформирован новый "откорректированный" план, состоящий из 19 пунктов, где явно содержались значительные реверансы в сторону Украины. Наконец, 24 ноября появились якобы перехваченные записи переговоров Ушакова, Дмитриева и Уиткоффа, из которых могло сделать вывод, что 28 пунктов были составлены российской стороной, а Трампу их просто "подсунули".

Говоря о реальности рассматриваемых планов мира, следует сказать, что позиция любой стороны перед переговорами состоит из трёх составляющих. Во-первых, это так называемые "красные линии", то есть требования, от которых данная сторона не отступит. Во-вторых, те вопросы, в рамках которых допустим "торг". В-третьих, "маскировочная часть" или попросту говоря те информационные вбросы, которые многие воспринимают за реальную переговорную позицию. Этот третий элемент всегда предшествует началу реальных переговоров. Цель таких действий – провести "разведку боем", то есть выявить, реальные расклады в стане противоположной стороны, выявив, насколько не подлежащие дискуссии или пересмотру части повесток сторон могут быть разведены и насколько очевидна в данный момент "зона торгов".

Неудивительно, что на данный момент для дипломатической игры задействованы не официальные каналы внешнеполитических ведомств, а так называемые спецпредставители, по сути, доверенный лица. С российской стороны, это Кирилл Дмитриев, а переговорную делегацию возглавляет Владимир Мединский. Их деятельность координирует помощник президента Юрий Ушаков, хотя и кадровый дипломат, но в данный момент, представляющий не МИД, а администрацию Президента. Также вне Госдепа США идет взаимодействие и с американской стороны. Стивен Уиткофф скорее аналогичная Дмитриеву фигура, даже по послужному списку. При этом он курирует сразу три магистральных направления внешнеполитической активности Трампа: урегулирование ситуации в Газе, иранская ядерная программа, а также российско-украинский конфликт. Такая практика сложилась ещё при Обаме, когда ряд сложных кейсов, та же иранская ядерная программа, сближение с Кубой, перезагрузка отношений с РФ, выводились из непосредственного ведения Государственного департамента, который мог даже не знать о подготовке каких-либо решений.

Другое дело, что во вторую каденцию Трампа позиции государственного секретаря в лице Марко Рубио усилились, благодаря совмещению двух должностей – советника по национальной безопасности и Госсекретаря. При этом, начиная с Буша-младшего, позиция советника по нацбезопасности как координатора ключевых ведомств в исполнительной системе американской власти возросла многократно. Другое дело, что одновременно на международном треке усилилась позиция вице-президента в лице Джей Ди Вэнса, который в американской политической вертикали скорее является "резервной" властью. Характерно, что оба спецпредставителя по украинскому кейсу – Уиткофф и министр (командующий) сухопутными войсками Дэниел Дрисколл, заменивший для общения с Киевом Кита Келлога, являются его фигурами. Так, Рубио склонен к менее компромиссной позиции в отношении России, а Вэнс условно отстаивает более "пророссийскую" позицию. Возможно, что речь идет о пристрелке к президентским выборам 2028 года, где Рубио и Вэнс будут главными конкурентами на номинацию от республиканской партии, и мы видим наличие противоположных позиций по контурам мирных переговоров.

Очевидно, что Европа также пытается продвинуть свою переговорную позицию. Так, ограничение численности украинских войск в 600 или 800 тысяч вызывает ряд вопросов. Ясно, что содержать такую численность в мирное время просто непосильно для страны с разрушенной экономикой. Численность вооруженных сил в крупных европейских государствах ограничена в пределах 150-200 тысяч. Однако, здесь могут быть как минимум два объяснения. Во-первых, после прекращения боевых действий возникнет проблема возвращения ветеранов к мирной обыденной жизни, что достаточно проблематично для любого общества. В этом случае единственным вариантом может стать переезд в ЕС и в Великобританию. Однако, лишенные приличных, даже по европейским меркам боевых выплат, обладающие навыками обращения с оружием, они могут пополнить ряды криминалитета во Франции или в Германии, а внутри Украины подорвать стабильность общества. Очевидно, что европейцы хотели бы таким образом обезопасить себя, поддерживая численность послевоенной украинской армии, возможно и за счет "российских активов". Во-вторых, речь может идти и о вполне коварном расчете на формировании на украинской территории, формально украинских, а на деле состоящих из "отпускников", то есть натовских военных, в качестве постоянно поддерживаемой сдерживающей силы в отношении России. То есть, как бы не относиться к этим "вбросам", но это реальное провозглашение зоны интересов.

Достаточно сложно сказать, насколько реальны здесь интересы украинской стороны. Однако буквально на днях кабинет министров Украины опубликовал распоряжение о компенсации в 2 млн. гривен (примерно 47 тыс. долларов) тем гражданам, которые утратили жильё на "временно оккупированных территориях". При этом в отличие от уже существующих механизмов компенсации, на этот раз требуется лишь минимальный набор подтверждающих документов. Не предполагается, например, предоставление фото или видео уничтоженного жилья. По сути, это напоминает российские жилищные сертификаты, выданные жителям Правобережья Херсонской области накануне вывода оттуда российских войск осенью 2022 года. Очевидно, что подобного рода аналогия может косвенно свидетельствовать, что как минимум, вопрос о выводе войск с части контролируемых территорий украинской стороной всё же прорабатывается.

Также можно обратить внимание и на то, что все эти мирные проекты появились в разгар коррупционного скандала с "плёнками Миндича" и во многом переключили внимание общественности. В результате Зеленский и его команда вновь оказались в центре внимания мирного процесса, что по нашему мнению, оказалось для них спасательным кругом. Другое дело, кто мог им его кинуть? Скорее всего, это оказалось выгодным всем. Падение Зеленского в настоящее время вряд ли выгодно даже России. Хотя Путин назвал украинскую власть "преступным сообществом", а любые договорённости с ними не имеющими юридической силы, ситуация на фронте сейчас не предполагает резкого изменения ни в какую сторону. Российские войска постепенно продвигаются на шести оперативных направлениях. Вопреки общему настроению, задача, во что бы то ни стало объявить о взятии Покровска (Красноармейска) или другого укрепленного района, не ставится. Чем дольше длится окружение узловых центров обороны, тем больше истощаются ресурсы противника. Кроме того, общая стратегия армии РФ предполагает воздерживаться от перенесения боевых действий в непосредственную близость от крупных городов: Харькова, Сум, Запорожья. Не исключена активизация в районе Херсона, но скорее всего как отвлекающие действия.

Дальнейшие продвижения ВС РФ, скорее всего, будут направлены вдоль малонаселенной границы Запорожской и Днепропетровской областей, на что намекнул Путин во время пресс-конференции в Бишкеке. С высокой степенью вероятности после окончательного падения Покровской агломерации российские войска продолжат движение в сторону Павлограда, а не в направлении Славянска-Краматорска. Также на севере взятие Лимана скорее предполагает движение в сторону Изюма, что фактически перережет все линии снабжения последнего крупнейшего района обороны ВСУ в Донбассе по линии Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка и заставит противника отойти без непосредственных боев в городской застройке.

Таким образом, нет никаких оснований говорить, что условия прекращения боевых действий, озвученные Путиным на расширенной коллегии МИД 17 июня 2024 года каким-то образом поменялись. Более того, весной нынешнего года к ним прибавилось упоминание о "буферных зонах", что, скорее всего, затрагивает соседние с новыми российскими регионами, а также с Белгородской, курской и Брянской областями, территории Украины. Пока достаточно сложно говорить, о каких именно территориях идет речь. Более того, непонятно, что вообще означает понятие "буферная зона". Рискнем предположить, что содержащийся в 28 пунктах тезис о "российской принадлежности Донецкой области, но без присутствия российских войск" как раз и есть тестирование вопроса о полной демилитаризации ряда южных и восточных регионов Украины. Скорее всего, речь будет идти о Харьковской, Сумской, с высокой степенью вероятности о Днепропетровской областях. По всей видимости, если украинская сторона будет упорствовать, то аналогичный вопрос встанет о статусе Одессы и Одесской области".

Региональная тема - "Прямая линия губернатора Нижегородской области с нижегородцами".

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"Пятая ежегодная "прямая линия" губернатора Нижегородской области с нижегородцами, прошедшая 25 ноября 2025 года, показала адаптивную устойчивость функционирования региональной системы публичной власти в ситуации новой турбулентности, а также отразила новые черты текущего момента жизни региона. Новую турбулентность Глеб Никитин связал с фоновым замедлением экономического роста в России, с пост-эффектом от предшествующих нескольких лет борьбы ЦБ РФ с инфляцией, которая создала, с одной стороны, ограниченность собственных инвестиционных финансовых средств организаций и, с другой стороны, ограниченную доступность средств кредитных организаций. Старой проблемой, которая дополняет общий строй актуальных вызовов является депопуляция.

Ответы Никитина на вопросы нижегородцев показали, что формула "решение задачи = инвестор + жители" при всех турбулентностях остаётся базовой для развития конкретных территорий. Это видно на примере вопроса по стадиону "Водник" в центре Нижнего Новгорода и по логистическому складу Wildberries в районе ЖК "Окский берег" на окраине нижегородского мегаполиса. Государственные финансы живут в условиях постоянной экономии, дабы средств хотя бы частично хватало на все целевые направления. Поэтому инвестор становится ценнейшим (и пока единственным) ресурсом развития локальных территорий. За ним "гоняются", - если взять случай со стадионом "Водник", - несколько лет. А дальше приходится считаться и с интересами инвестора, устанавливать баланс между ними, и интересами коренного населения конкретных локаций. Из пояснений губернатора видно, что в сложившихся обстоятельствах путь к комфортному и отвечающему современным требованиям состоянию городских территорий правительство региона прокладывает с опорой на взаимные уступки как со стороны инвесторов, так и со стороны жителей.

Сферы жизни региона, функционирование которых становится зоной ответственности правительства области, расширяются. Расширение происходит за счёт вопросов по новым режимам работы беспроводного интернета, с организацией работы с резервистами, обусловленных решением задач по обеспечению дополнительных мер безопасности жизненно важных объектов региона и др. Диалог губернатора с нижегородцами, его ответы на конкретные вопросы показали, что в ситуации новой турбулентности в региональном правительстве нет растерянности. Напротив, есть волевая собранность, настрой на достижение поставленных ранее целей, готовность принимать решения в новых, предоставленных обстоятельствами условиях и стремление учесть в этих решениях интересы нижегородцев".

Муниципальная тема - "Русский язык – это одна из основных ценностей народа"

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", доцент НГЛУ им. Добролюбова, к.филос.н. Павел Седаев:

"Как известно, 2025 год объявлен в России годом русского языка. Язык является одним из важнейших достояний любой культуры, любой цивилизации. Язык – это одна из основных народных ценностей, на котором мы говорим, пишем и думаем. Русский язык развивался и продолжает развиваться больше тысячи лет, в 19 столетии подарил всему миру литературу и поэзию, которая вошла в сокровищницу мировой литературы. Русский язык имеет богатую историю и огромное литературное наследие.

Нижегородскую область по праву можно назвать одним из литературных центров России. Здесь родились, работали, творили лучшие представители русской литературной школы. С нашей областью связаны такие имена как Владимир Даль, Александр Пушкин, Павел Мельников-Печерский, Максим Горький и др. Имена их известны во всем мире. Но и другие, менее известные личности, которые жили на нижегородской земле в разное время, внесли незаменимый вклад в развитие русского языка и русской литературы.

В Нижнем Новгороде родился и вырос один из известных ранее писателей, который сегодня, к сожалению, несколько подзабыт, а именно Боборыкин Петр Иванович (1836 – 1921). Выходец из достаточно богатой дворянской семьи, который стал известным писателем своего времени, автор замечательных произведений, таких как "Однокурсники", "Китай-город", "Дельцы", "Василий Теркин" и др. Да, да, да! Именно, Василий Теркин, но это не тот храбрый солдат Александра Твардовского, который известен всей читающей публике, а предприниматель. Причем предприниматель, который по словам М. Горького является просвещенным, думающим, политически мыслящим купцом, вышедшем из народа, и который готов «дать полный ход всему, что в нем кроется ценного, на потребу родным угодьям и тому же трудовому и обездоленному люду…".

Сам Боборыкин был исключительно эрудированным и образованным человеком. Он увлекался философией и экономикой, искусством и литературой. Еще в студенческие годы им были написаны несколько драматических пьес. Драмы "Однодворец", "Ребенок", "Фразеры" были поставлены даже в Санкт-Петербурге и имели значительный успех у публики. Да и его первый роман "В путь-дорогу" тоже был принят хорошо. Боборыкин был знаком практически со всеми знаменитыми современниками из литературной среды, и не только в России. Это Достоевский и Лев Толстой, Герцен и Писемский, Островский и Гончаров, Тургенев и Некрасов, Чехов и Уилки Коллинз, Дюма-сын и Флобер, Золя и Мопассан и др.

Автор лирических стихотворений и поэм "Моя Африка" и "Триполье" Борис Петрович Корнилов (1907 – 1938) наш земляк, уроженец Семеновского района. В свое время Корнилова оценивали как продолжателя Есенина, хотя они и не были знакомы. Стихи Корнилова:

"Нас утро встречает прохладой

Нас ветром встречает река

Кудрявая, что ж ты не рада

веселому пенью гудка?..."

прозвучали в 1932 в фильме "Встречный" с музыкой Шостаковича. Эта песня сразу же стала знаковой для того периода времени. Она звучала на митингах, заводах, школах… В своих стихах Корнилов передает всю любовь к своей малой родине. Эти строки:

"Усталость тихая, вечерняя

Зовет из гула голосов

В Нижегородскую губернию

И в синь Семеновских лесов…"

берут за душу любого нижегородца.

После стихов о ликвидации кулачества Корнилова обвиняют в "кулацкой пропаганде". Его исключают из союза писателей, перестают печатать. Корнилов стал увлекаться алкогольными напитками, что сказалось, в том числе, и на личной жизни поэта. В ноябре 1937 года Корнилов по ложному обвинению арестован, в феврале 1938 – расстрелян. Посмертно реабилитирован 5 января 1957 года "за отсутствием состава преступления".

В Дальнеконстантиновском районе в селе Гремячая поляна родился еще один наш писатель-земляк Николай Иванович Кочин (1902-1983). В своем литературном творчестве Кочин постоянно обращался к своей родной земле. "Страна родная! Первый воздух, которым мы начинаем дышать, воздух нив твоих, лесов твоих, рек твоих. Жизнь без тебя, что луг без зелени, долина без куста, лес без тени, птица без перьев, небо без света. Любовь к тебе, Россия, не знает ступеней: кто не все для тебя делает, тот не делает ничего, кто тебе не все отдает, тот во всем тебе отказывает". Эти строки из первого и одного из лучших романов "Девки", который вышел в 1928 году, не могут не отзываться в сердце любого русского человека. В своих произведениях Кочин постоянно обращался к описанию нижегородской земли и своему родному селу. Он собрал множество интересных фактов как социологического, так и исторического плана о своей родной земле.

Много времени Кочин посвятил такой, весьма противоречивой теме, как коллективизация. Сначала он с восторгом относился к созданию колхозов. Однако его взгляды меняются на противоположные. Так, в своих произведениях "Тарабара" и неизданном "Деревенском дневнике" он показывает, что селяне не хотят вступать в колхозы и всячески противятся этому. В 1943 г. Кочина репрессировали за антисоветскую пропаганду, и он был приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Его лишили всех заслуг, званий и выслали в Казахстан. В 1953 г. он возвращается, а через три года полностью реабилитирован.

После возвращения Кочин обращается к теме жизни заключенных. Так в своей повести "Цыпленок пареный", написанной в 1962 году, автор переживает, описывает свою лагерную жизнь. А в самом конце жизни писатель увлекается исторической тематикой. Им был написан патриотический роман о киевском князе Святославе. Таким многогранным писателем был Николай Иванович Кочин. Он умер 31 мая 1983 года. Похоронен в Горьком на Бугровском кладбище.

Подводя итог, хотелось бы сказать, что в этом материале мы попытались весьма кратко рассказать о нелегкой судьбе, жизни и творчестве трех наших земляков, которые оставили заметный вклад в литературной истории не только нашей области".