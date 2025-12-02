Опубликованы фото дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде запустили временную объездную дорогу на улице Родионова. Она начала работать в ночь на 2 декабря. Новый участок сделали для движения транспорта на время строительства расширенной стройплощадки станции метро "Сенная".
Новая дорога включает по две полосы в каждом направлении. Однако уже утром 2 декабря на участке образовался затор.
Объездная трасса была построена для временного использования — она обеспечит движение транспорта во время расширения стройплощадки новой станции метро "Сенная". Максимально допустимая скорость на временной дороге составляет 40 км/ч.
Для удобства пассажиров вдоль новой дороги обустроили две автобусные остановки — у домов №1 и №11, а также три регулируемых пешеходных перехода и три светофора.
Старая дорога, которую объездная временно заменила, сейчас перекрыта. По периметру установлено строительное ограждение и пластиковые барьеры. В ближайшее время на этом участке начнутся строительные работы.
Ранее сообщалось, что проект по расширению участка улицы Ванеева, стоимостью около 24 млн рублей, разработают в первой половине 2026 года.
