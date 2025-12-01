Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
01 декабря 2025 18:18Дорожника арестовали за взятку в 2,5 млн рублей в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 18:00Экс-главу Шахуньи Олега Дахно приговорили к принудительным работам
01 декабря 2025 17:17Нижегородку осудят за многолетнее истязание 4-х детей
01 декабря 2025 15:0058-летний рыбак утонул в Нижегородской области
01 декабря 2025 13:47Нижегородец выманил у жителей Мордовии 1,5 млн рублей под видом юрпомощи
01 декабря 2025 13:17Заведующую детсадом в Городце обвиняют в хищении более 1 млн рублей
01 декабря 2025 12:58Арестован замдиректора нижегородского Центра медицинской инспекции
01 декабря 2025 12:20Нижегородка отдала 400 000 рублей мошенникам, завернув деньги в полотенца
30 ноября 2025 21:33Нижегородскому экс-полицейскому дали условку за избиение задержанного
30 ноября 2025 16:00117 дел о фальшивых регистрациях фирм направили в нижегородские суды
Происшествия

Дорожника арестовали за взятку в 2,5 млн рублей в Нижнем Новгороде

01 декабря 2025 18:18 Происшествия
Дорожника арестовали за взятку в 2,5 млн рублей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении замгендиректора дорожно-строительной компании. Его подозревают в передаче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. Действия квалифицированы по части 5 статьи 291 УК РФ, сообщили в СУ СКР по региону.

Как установили следователи, с сентября 2024 года по февраль 2025-го обвиняемый передал 2,5 млн рублей сотруднику государственного учреждения, занимающегося экспертизой проектной документации и инженерных изысканий. Деньги предназначались за ускоренное рассмотрение проекта строительства автомагистрали.

Незаконная схема была раскрыта следственным отделом по Нижегородскому району СУ СКР России по Нижегородской области. В выявлении преступления участвовали также сотрудники регионального УФСБ России.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В нижегородском СУ СКР добавили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью сбора и закрепления доказательств по делу.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура потребовала пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД, которого задержали в июле 2025 года. Дело о взятках также расследуется и в отношении экс-руководителя ГУММиД Андрея Левдикова, который уволился в мае 2025 года. Решением суда меру пресечения ему продлили до 15 декабря 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
взятка Дороги Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
24 ноября 2025 17:28Экс-начальника отдела МЧС в Дзержинске осудят за взятку
31 октября 2025 17:38Аудитора и четырех сотрудников нижегородской КСП осудят за взятки
01 октября 2025 14:45Директора нижегородской фирмы обвинили во взятках на 800 000 рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных