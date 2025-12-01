Дорожника арестовали за взятку в 2,5 млн рублей в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении замгендиректора дорожно-строительной компании. Его подозревают в передаче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. Действия квалифицированы по части 5 статьи 291 УК РФ, сообщили в СУ СКР по региону.

Как установили следователи, с сентября 2024 года по февраль 2025-го обвиняемый передал 2,5 млн рублей сотруднику государственного учреждения, занимающегося экспертизой проектной документации и инженерных изысканий. Деньги предназначались за ускоренное рассмотрение проекта строительства автомагистрали.

Незаконная схема была раскрыта следственным отделом по Нижегородскому району СУ СКР России по Нижегородской области. В выявлении преступления участвовали также сотрудники регионального УФСБ России.

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В нижегородском СУ СКР добавили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с целью сбора и закрепления доказательств по делу.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура потребовала пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД, которого задержали в июле 2025 года. Дело о взятках также расследуется и в отношении экс-руководителя ГУММиД Андрея Левдикова, который уволился в мае 2025 года. Решением суда меру пресечения ему продлили до 15 декабря 2025 года.