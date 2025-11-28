Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Экономика

Нижегородское минимущества реквизирует три участка для обхода Балахны

28 ноября 2025 18:12 Экономика
Три участка изымают нижегородские власти для строительства обхода Балахны

Министерство имущества Нижегородской области изымает три земельных участков у частных лиц на территории ТОО "Овощи" в Балахнинском районе для реализации второго этапа строительства обходной дороги Шопша — Иваново — Нижний Новгород. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте ведомства.

Площадь участков составляет от 914 до 1011 кв. метров. Все они относятся к землям сельхозназначения с разрешенным использованием под дачное хозяйство. 

Инициатором изъятия выступило Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Владельцам будет предложено денежное возмещение. В случае их отказа от передачи участков в добровольном порядке власти намерены обратиться в суд.

Для завершения всего обхода необходимо построить еще 24,6 км трассы, включая семь мостов. Проект строительства обхода получил положительное заключение госэкспертизы еще в 2020 году. В 2023 году Нижегородская область подала заявку на получение федерального гранта в размере 22,06 млрд рублей, работы планировали начать в 2024 году. 

Напомним, что общая стоимость строительства балахнинского обхода выросла до 30 млрд рублей. В настоящее время власти рассматривают возможность привлечения частных инвесторов для реализации проекта.

Ранее сообщалось, что 1,1 млрд рублей выделяется на реконструкцию Ильинки и Плотничного переулка в Нижнем Новгороде. 

Теги:
Балахнинский район Дороги Строительство
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
