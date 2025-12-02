Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2025 13:28Билайн повысил надежность домашнего интернета и цифрового ТВ
02 декабря 2025 13:16Дорогу к усадьбе Приклонских-Рукавишниковых ждет ремонт в 2026 году
02 декабря 2025 13:00Электричка Нижний Новгород — Правдинск будет делать остановку в Сормове
02 декабря 2025 12:45Почти 1,6 млн квадратных метров жилья построят в Новинках
02 декабря 2025 12:00Суд отменил режим ЧС для дома Дмитрия Дзепы на Покровке
02 декабря 2025 11:49Парковку запретят на улице Белинского рядом с ТЦ "Небо"
02 декабря 2025 11:17Проект по расширению участка улицы Ванеева подготовят в 2026 году
02 декабря 2025 10:41Большая пробка образовалась на улице Родионова утром 2 декабря
02 декабря 2025 10:15Модель воздушного шара Монгольфье установили в Нижегородском планетарии
02 декабря 2025 09:59Почти 19 тысяч ВИЧ-инфицированных нижегородцев находятся под наблюдением
Общество

Дорогу к усадьбе Приклонских-Рукавишниковых ждет ремонт в 2026 году

02 декабря 2025 13:16 Общество
Дорогу к усадьбе Приклонских-Рукавишниковых ждет ремонт в 2026 году

В 2026 году планируется провести ремонт дороги, ведущей к селу Подвязье в Нижегородской области, где расположена историческая усадьба Приклонских-Рукавишниковых. Об этом сообщили представители администрации Богородского округа, отвечая в социальной сети на обращение владелицы поместья Жанны Потравко.

Проезд к усадьбе осуществляется через деревню Каликино по грунтовой дороге. В рамках запланированных работ предполагается засыпка щебнем наиболее проблемных отрезков пути.

Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что добраться до усадьбы можно только в сухую погоду. В сезон дождей и в период весенней распутицы проезд по грунтовке становится практически невозможным. Жители окрестных населенных пунктов также предложили альтернативный вариант — проложить дорогу от села Венец.

По информации богородских властей, на разработку проектно-сметной документации уже выделено 10 млн рублей. Эти средства направлены на подготовку к будущему ремонту.

Жанна Потравко подчеркнула, что отсутствие качественной дороги не только затрудняет доступ к усадьбе, но и мешает полноценному восстановлению архитектурных памятников, расположенных на ее территории.

Ранее сообщалось, что нижегородское минимущества реквизирует три участка для строительства обхода Балахны. На возведение этой дороги требуется уже 30 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородский район Дороги Ремонт дорог
Поделиться:
Новости по теме
27 ноября 2025 13:421,1 млрд рублей заложили на реконструкцию Ильинки и Плотничного переулка
24 ноября 2025 10:59Почти 139 млн рублей выделяется на строительство новой дороги в Новинках
22 ноября 2025 07:00Какие улицы в центре Нижнего Новгорода отремонтируют в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных