Дорогу к усадьбе Приклонских-Рукавишниковых ждет ремонт в 2026 году

В 2026 году планируется провести ремонт дороги, ведущей к селу Подвязье в Нижегородской области, где расположена историческая усадьба Приклонских-Рукавишниковых. Об этом сообщили представители администрации Богородского округа, отвечая в социальной сети на обращение владелицы поместья Жанны Потравко.

Проезд к усадьбе осуществляется через деревню Каликино по грунтовой дороге. В рамках запланированных работ предполагается засыпка щебнем наиболее проблемных отрезков пути.

Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что добраться до усадьбы можно только в сухую погоду. В сезон дождей и в период весенней распутицы проезд по грунтовке становится практически невозможным. Жители окрестных населенных пунктов также предложили альтернативный вариант — проложить дорогу от села Венец.

По информации богородских властей, на разработку проектно-сметной документации уже выделено 10 млн рублей. Эти средства направлены на подготовку к будущему ремонту.

Жанна Потравко подчеркнула, что отсутствие качественной дороги не только затрудняет доступ к усадьбе, но и мешает полноценному восстановлению архитектурных памятников, расположенных на ее территории.

