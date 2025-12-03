Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

Мошенники выманили у нижегородцев более 71 млн рублей за неделю

03 декабря 2025 07:00 Происшествия
Мошенники выманили у нижегородцев более 71 млн рублей за неделю

В Нижегородской области за прошедшую неделю зафиксировано 78 случаев мошенничества. Жители региона отдали аферистам свыше 71 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД России по региону.

Чаще всего преступники действовали по уже знакомым схемам: "звонок от службы безопасности банка" – 43 случая, "обман при онлайн-покупке" – 12 эпизодов, и "предложение подработки" – 10 случаев.

Полиция призывает быть внимательными и рассказывает о реальных историях, чтобы другие не попались на уловки.

Так, жителю Сарова позвонил неизвестный, представившийся сотрудником госоргана. Он заявил, что аккаунт мужчины на портале госуслуг якобы взломан, а его автомобиль уже выставлен на аукцион. Чтобы "спасти" машину, мужчине предложили продать её "проверенной" фирме и перевести полученные деньги на "казначейский счёт". Потерпевший поверил и, приехав в Арзамас, продал авто за 700 тысяч рублей, после чего перевёл всю сумму мошенникам.

В другом случае родители школьника из Нижнего Новгорода получили сообщение в мессенджере от лжедиректора школы. Им предложили оплатить подготовительные занятия для детей и попросили внести предоплату. Родители перевели по 5300 рублей, но позже выяснилось, что директор ничего не отправляла и о занятиях не знала. Тогда обманутые обратились в полицию.

47-летний нижегородец стал жертвой ещё одной схемы. В мессенджере ему написали люди, представившиеся сотрудниками маркетплейса. Они предложили подработку: выкупить товар, оставить положительный отзыв, а затем получить деньги назад с процентами. Мужчина перевёл 80 тысяч рублей, но ни товара, ни обещанной прибыли не дождался — "работодатели" просто исчезли.

Чтобы не стать жертвой мошенников важно помнить, что настоящие полицейские и госслужбы никогда не просят перевести деньги. Если звонят и пугают проблемами с финансами — не паникуйте, положите трубку и свяжитесь с банком по официальному номеру. Не сообщайте никому коды из СМС, пароли и данные банковских карт. При покупках в интернете проверяйте отзывы и возраст сайта — если продавец вызывает сомнения, откажитесь от сделки. Не переводите деньги вперёд незнакомым людям и не верьте в лёгкий заработок с гарантиями.

Ранее сообщалось. что 16-летнюю школьницу из Павловского района осудят за дропперство.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных