Нижегородец выманил у жителей Мордовии 1,5 млн рублей под видом юрпомощи Происшествия

Житель Нижегородской области предстанет перед судом за серию мошенничеств, совершённых под прикрытием юридической деятельности. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

По данным следствия, 28-летний мужчина действовал в составе организованной группы. С августа 2021 года по сентябрь 2022-го он, находясь в офисе якобы юридической фирмы в Саранске, предлагал жителям Мордовии фиктивные юридические услуги.

Под этим предлогом он обманным путём получил и попытался получить деньги у 49 человек. Общая сумма причинённого ущерба превысила 1,5 млн рублей.

Обвиняемому уже предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), а также по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он частично возместил причинённый ущерб, вернув потерпевшим более 770 тысяч рублей.

Уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд города Саранска. Максимальное наказание, предусмотренное законом за подобные преступления, составляет до 10 лет лишения свободы. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.

