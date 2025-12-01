Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Последние новости рубрики Происшествия
01 декабря 2025 13:47Нижегородец выманил у жителей Мордовии 1,5 млн рублей под видом юрпомощи
01 декабря 2025 13:17Заведующую детсадом в Городце обвиняют в хищении более 1 млн рублей
01 декабря 2025 12:58Арестован замдиректора нижегородского Центра медицинской инспекции
01 декабря 2025 12:20Нижегородка отдала 400 000 рублей мошенникам, завернув деньги в полотенца
30 ноября 2025 21:33Нижегородскому экс-полицейскому дали условку за избиение задержанного
30 ноября 2025 16:00117 дел о фальшивых регистрациях фирм направили в нижегородские суды
30 ноября 2025 14:50Нижегородец потерял 80 000 рублей, пытаясь заработать на маркетплейсе
30 ноября 2025 11:12Жуткое ДТП в Нижегородской области: погиб один человек, пострадали трое
30 ноября 2025 10:57"Капустная" миллиардерша выслушала приговор в Нижнем Новгороде
29 ноября 2025 18:00Бастрыкин заинтересовался нарушением прав многодетных в поселке Гидроторфе
Происшествия

Нижегородец выманил у жителей Мордовии 1,5 млн рублей под видом юрпомощи

01 декабря 2025 13:47 Происшествия
Нижегородец выманил у жителей Мордовии 1,5 млн рублей под видом юрпомощи

Житель Нижегородской области предстанет перед судом за серию мошенничеств, совершённых под прикрытием юридической деятельности. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

По данным следствия, 28-летний мужчина действовал в составе организованной группы. С августа 2021 года по сентябрь 2022-го он, находясь в офисе якобы юридической фирмы в Саранске, предлагал жителям Мордовии фиктивные юридические услуги.

Под этим предлогом он обманным путём получил и попытался получить деньги у 49 человек. Общая сумма причинённого ущерба превысила 1,5 млн рублей.

Обвиняемому уже предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), а также по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он частично возместил причинённый ущерб, вернув потерпевшим более 770 тысяч рублей.

Уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд города Саранска. Максимальное наказание, предусмотренное законом за подобные преступления, составляет до 10 лет лишения свободы. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.

Ранее сообщалось, что студент из Кстова привлек одногруппника к мошенничеству с банковскими картами.

Ранее сообщалось, что студент из Кстова привлек одногруппника к мошенничеству с банковскими картами.

Деньги мошенники Мошенничество
Архив
