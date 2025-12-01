Нижегородец выманил у жителей Мордовии 1,5 млн рублей под видом юрпомощи

Житель Нижегородской области предстанет перед судом за серию мошенничеств, совершённых под прикрытием юридической деятельности. Об этом сообщает НТА-Приволжье.
По данным следствия, 28-летний мужчина действовал в составе организованной группы. С августа 2021 года по сентябрь 2022-го он, находясь в офисе якобы юридической фирмы в Саранске, предлагал жителям Мордовии фиктивные юридические услуги.
Под этим предлогом он обманным путём получил и попытался получить деньги у 49 человек. Общая сумма причинённого ущерба превысила 1,5 млн рублей.
Обвиняемому уже предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину), а также по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Во время следствия мужчина полностью признал свою вину и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Кроме того, он частично возместил причинённый ущерб, вернув потерпевшим более 770 тысяч рублей.
Уголовное дело уже направлено в Ленинский районный суд города Саранска. Максимальное наказание, предусмотренное законом за подобные преступления, составляет до 10 лет лишения свободы. Расследование в отношении других участников преступной группы продолжается.
Ранее сообщалось, что студент из Кстова привлек одногруппника к мошенничеству с банковскими картами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+