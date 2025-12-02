Жертвы модельного агентства в Нижнем Новгороде дошли до Генпрокуратуры

Жители Нижнего Новгорода, ставшие жертвами деятельности модельного агентства MaryWay, обратились к Генеральной прокуратуре с просьбой провести расследование на федеральном уровне. Свое обращение они опубликовали в соцсетях.
Агентство MaryWay предлагало платные курсы и обещало трудоустройство в индустрии моды. Однако позже клиентов вынуждали оформлять кредиты и передавать деньги под угрозами.
Основательницу агентства, Марию Бабкину, задержали в 2024 году. Несмотря на это, следствие затянулось. Позже пострадавшие записали видеообращение к Александру Бастрыкину, в котором рассказали, что на них продолжают оказывать давление и вымогают крупные суммы. Глава Следственного комитета потребовал передать дело в его ведомство.
В августе 2025 года стало известно о смерти кастинг-директора MaryWay Полины Малининой. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Потерпевшие заявили, что неоднократно направляли ходатайства в региональную прокуратуру с просьбой передать материалы дела в Следком, однако реакции не последовало.
По их словам, ход расследования вызывает серьезные опасения. Пострадавшие указывают на попытки следователей искажать показания, вводить в заблуждение и ограничивать их процессуальные права.
Кроме того, вымогательства, по утверждению заявителей, не прекратились. Представители агентства якобы действуют совместно с сотрудниками финансовых организаций, лишая жертв доходов, стипендий и имущества, прибегая при этом к травле.
Авторы обращения также утверждают, что им не давали ознакомиться с материалами дела, а суды массово взыскивают с них крупные суммы по мошенническим договорам. Из-за этого пострадавшие лишены доступа к своим банковским счетам.
