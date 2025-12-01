Заведующую детсадом в Городце обвиняют в хищении более 1 млн рублей Происшествия

Городецкая городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей муниципального детского сада № 24. Женщина обвиняется в совершении мошенничества и присвоении денежных средств в крупном размере с использованием служебного положения.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы прокурорской проверки, пояснили в надзорном ведомстве. Установлено, что с октября 2019 года по март 2025-го обвиняемая фиктивно оформила на работу в детсад лицо, фактически не исполнявшее трудовых обязанностей. Зарплата, начисляемая на имя фиктивного сотрудника, присваивалась заведующей и расходовалась ею в личных целях. Общая сумма похищенных средств по этому эпизоду превысила 960 тысяч рублей.

Кроме того, по версии следствия, с января 2020 года по январь 2024-го обвиняемая умышленно завышала размеры стимулирующих выплат работникам дошкольного учреждения. Впоследствии сотрудники, получившие эти излишние средства, передавали их заведующей. Таким способом, по имеющимся данным, было похищено свыше 270 тысяч рублей.

В рамках расследования прокуратура заявила гражданский иск о возмещении ущерба в размере более 1,2 млн рублей. В качестве меры обеспечения исковых требований был наложен арест на принадлежащий обвиняемой автомобиль, рыночная стоимость которого составляет около 1 млн рублей.

Уголовное дело передано в Городецкий городской суд для рассмотрения по существу.

