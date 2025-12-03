Региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений открыли в ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

2 декабря в Законодательном собрании Нижегородской области прошли Парламентские встречи в рамках регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений. В этом году они посвящены теме: «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

В дискуссии приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, спикер регионального парламента Евгений Люлин, депутат Государственной Думы Артем Кавинов, председатель городской Думы города Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутаты, представители духовенства, региональных министерств культуры, образования и молодёжной политики, преподаватели вузов, научные деятели, члены Молодёжного парламента при ЗСНО, представители общественных организаций.

Со словами приветствия к собравшимся обратился председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. Спикер регионального парламента подчеркнул неразрывную связь образования и духовно-нравственного воспитания. Он отметил, что знания без добродетели теряют ценность, а современная массовая культура часто несет угрозу традиционным ценностям. Евгений Люлин также обратил внимание на важность защиты авторитета учителя и расширения роли Церкви в образовательном процессе.

«Сегодня как никогда важно вернуть в школу дух уважения – к учителю, к знаниям, к нашей истории. Не планшетами едиными жив человек, а совестью, памятью и ответственностью перед будущим. Поддержка семьи, авторитет педагога и соработничество с Церковью – это не три разных пути, а одна дорога к сильной России», – заявил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Митрополит Георгий в своем выступлении подробно остановился на вызовах, стоящих перед обществом: кризисе семьи, влиянии миграционных процессов, агрессивной информационной среде и утрате межличностных связей. Он обозначил православное просвещение как основу для формирования целостной личности, способной противостоять этим вызовам, и рассказал о многоуровневой системе духовного образования, выстроенной в митрополии.

«В рамках Рождественских чтений мы собрались в Законодательном собрании Нижегородской области, где депутаты занимаются разработкой основополагающих законов, по которым будет развиваться наш регион. Всем нам – парламенту, университетскому сообществу, духовенству – необходимо сформировать территорию смыслов. Наше соработничество должно послужить укреплению национального сознания, тогда наши дети и внуки будут достойными сыновьями и дочерями нашего Отечества, и мы оставим государство в надежных руках. Призываю благословение Божие на нашу работу», – отметил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Участники встречи сошлись во мнении, что для преодоления негативных тенденций необходимо тесное сотрудничество государства, Церкви, образовательных учреждений и семьи. Особое внимание на встрече было уделено поддержке традиционной семьи как фундаменту здорового общества и патриотическому воспитанию молодежи в современных условиях.

«Только совместными усилиями всех общественных институтов можно обеспечить гармоничное развитие личности, укрепить духовно-нравственные основы общества и сохранить культурно-историческую идентичность в эпоху глобальных изменений», – подчеркнул Евгений Люлин.