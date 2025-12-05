Как ЦУРы влияют на механизм работы органов власти: мнение экспертов Общество

Фото: Александр Воложанин

Пять лет с начала работы отметил Центр управления регионом (ЦУР) в Нижегородской области. Эти подразделения появились в структурах регионального управления страны по поручению главы государства Владимира Путина. Основная задача Центров состояла в мониторинге общественных настроений и запросов и обеспечении обратной связи населения и органов власти.

"Нижегородский ЦУР за пять лет работы стал одним из значимых элементов в экосистеме управления регионом. Он "задает стандарты работы органов власти, развивая открытый и понятный диалог с жителями", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя коллектив и его руководителя Алексея Ушакова с первым юбилеем.

Присоединяясь к поздравлениям, мы предложили экспертам ответить на вопрос: как ЦУРы влияют на механизм работы органов власти и оценить перспективы их развития в среднесрочном и долгосрочно периоде.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Появление Центров управления регионом в структуре органов власти – это реальный шаг в развитии отечественной системы управления. Задачи мониторинга общественного мнения, которые еще вчера решались долго и их решение было дорогостоящим, для ЦУРов стали текущими, а для бюджета вполне приемлемыми. Важной частью работы ЦУР является еще и то, что они не только исследуют общественное мнение, но они его еще и формируют. По некоторым данным к системе ЦУР подключена сеть госпабликов, состоящая из десятков тысяч единиц. В Нижегородской области число уникальных подписчиков официальных пабликов, которые развивает ЦУР, составляет более 1,5 млн человек. Перспективы развития Центров, скорее всего, будут определятся рамками национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Работа ЦУР будет опираться на использование технологий ИИ, в том числе, стоит ожидать развития направления работы, связанного с реализацией задач социальной инженерии в работе органов власти".

Андрей Чугунов, журналист:

"За пять лет работы ЦУР Нижегородской области, похоже, превратился из пилотного цифрового сервиса в опорный элемент системы регионального управления и делает больше, чем предполагалось при его инициации по поручению президента. Основную задачу тогда видели в мониторинге общественных настроений и обеспечении обратной связи населения и органов власти. А сейчас это образующая часть экосистемы госуправления. Ежедневный поток обращений и сигналов, обрабатываемых за несколько часов, создаёт для губернатора и профильных департаментов слой оперативной аналитики, который используется при принятии решений — об этом прямо заявляет региональное правительство. Что касается перспектив, то в среднесрочном периоде (1-3 года) можно предположить дальнейшую автоматизацию маршрутизации обращений, углубление связи с муниципальными центрами управления и усиление функции управленческого аудита для муниципалитетов и ведомств".

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Особенностью информационного общества является повсеместное использование технологий, скорости в передаче данных, а также внедрение электронных ресурсов во все сферы нашей жизни. Можно сказать, что Центры управления регионом стали драйвером цифровой трансформации коммуникаций между властью и гражданами. Анализируя запросы населения, статистику обращений, эксперты имеют возможность составить реальную картину положения дел в регионе в целом и отдаленных населенных пунктах в частности. Очень важно, чтобы в основу управленческих решений ложились не абстрактные идеи по улучшению жизни, а конкретные требования, отражающие запросы людей. Размышляя о перспективах развития, можно предположить, что "умные сервисы" все больше будут входить в нашу повседневную жизнь. ЦУР, используя цифровые технологии и интернет вещей, станет не только собирать и обрабатывать множество информации, но и заранее предвидеть слабые места, давать прогнозы общественных запросов".

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

"ЦУР за пять лет стал одним из ключевых инструментов современного регионального управления. Появление такого механизма позволило выстроить системный мониторинг общественных настроений и обеспечить прозрачную, быструю коммуникацию между жителями и властью. ЦУР фактически формирует единое информационное поле региона: обращения граждан из разных источников — от соцсетей до "Госуслуг" — собираются в одном центре, что позволяет объективно понимать настроения общества и реагировать на проблемы значительно оперативнее, чем раньше. Важно и то, что работа ЦУР усилила управленческую дисциплину. Благодаря фиксированию сроков и качества реагирования ведомств повысилась ответственность чиновников и выросла эффективность исполнения поручений. Региональная власть получила инструмент, который не просто фиксирует жалобы, а помогает видеть "карту проблем" — от коммунальных и транспортных вопросов до инфраструктурных и социальных. На основе этих данных принимаются решения, которые реально отражают запросы жителей".

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Современные технологии сделали возможным массовое и неконтролируемое обсуждение обществом острых проблем, выражение недовольства ситуацией (или конкретным руководителем) в социальных сетях, мессенджерах и других неформальных каналах общественной коммуникации. Появление ЦУР позволило не только оперативно мониторить эти площадки, но реагировать на проблемы даже в тех случаях, когда отсутствует прямой (в форме письма-обращения) призыв к власти отреагировать на проблему. Подобный мониторинг стал одним из основных инструментов обратной связи, дает значительный материал для понимания общественного мнения и анализа социальных проблем. С одной стороны, значительная часть получаемой ЦУР информации обезличена, то есть соблюдает важное правило социологических опросов на анонимность. С другой, дает представление о конкретных ситуациях, психологической реакции на них населения и носит, часто, точечный характер, описывает индивидуальный опыт. То есть позволяет реагировать на конкретную проблему в конкретном месте, а не, например, здравоохранение в целом. И, одновременно, судить о том, насколько массовый характер имеет явление, опираясь на реакцию аудитории".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".