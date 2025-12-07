Кроссовер сбил двух женщин на переходе в Сормове — пострадавшие в больнице

Фото:
Вечером 6 декабря в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Инцидент случился рядом с домом №32 по Бульвару Юбилейному. По предварительным данным, водитель автомобиля Exeed, мужчина 1984 года рождения, по неизвестным пока причинам наехал на двух 60-летних женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.
Обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу №13 для оказания медицинской помощи.
Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все детали произошедшего.
