Происшествия

Кроссовер сбил двух женщин на переходе в Сормове — пострадавшие в больнице

07 декабря 2025 10:52
Кроссовер сбил двух женщин на переходе в Сормове — пострадавшие в больнице

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Вечером 6 декабря в Сормовском районе Нижнего Новгорода произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Инцидент случился рядом с домом №32 по Бульвару Юбилейному. По предварительным данным, водитель автомобиля Exeed, мужчина 1984 года рождения, по неизвестным пока причинам наехал на двух 60-летних женщин, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу №13 для оказания медицинской помощи.

Сейчас сотрудники полиции продолжают выяснять все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что на дороге в Арзамасском районе насмерть сбили пожилую велосипедистку.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных