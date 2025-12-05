Смертельное ДТП с мотоблоком в Нижегородской области обернулось уголовным делом Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием грузовика и мотоблока в Большеболдинском районе. Об этом сообщили в нижегородском ГУ МВД.

Трагедия случилась в селе Старое Ахматово. По предварительной информации, 26-летний водитель "Газели" не рассчитал безопасную дистанцию и скорость, в результате чего врезался в двигавшийся в том же направлении мотоблок.

За рулём мотоблока находился местный житель 1961 года рождения. В прицепе самодельного транспортного средства ехала женщина, родившаяся в 1990 году.

Удар оказался настолько сильным, что оба — и водитель мотоблока, и его пассажирка — получили тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью. Они скончались на месте аварии до прибытия скорой помощи.

Дело расследуется по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц по неосторожности. Водителю грузовика грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое госпитализированы после ДТП на М-12 в Навашинском округе.