Сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице

Женщина погибла в результате страшного ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода, которое произошло в 4:40 28 ноября.
По данным отделения по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу, 21-летний водитель за рулем "Киа Рио" наехал на женщину, переходившую дорогу на красный свет. В результате потерпевшая (на вид ей лет 40) была госпитализирована в 13-ю больницу на Автозаводе. Там она вскоре скончалась.
Напомним, что 26 ноября в Выксе произошло ДТП, в котором погиб 11-летний подросток. В полиции возбудили уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
