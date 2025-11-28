Сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице Происшествия

Фото: ОГИБДД по Нижнему Новгороду

Женщина погибла в результате страшного ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода, которое произошло в 4:40 28 ноября.

По данным отделения по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу, 21-летний водитель за рулем "Киа Рио" наехал на женщину, переходившую дорогу на красный свет. В результате потерпевшая (на вид ей лет 40) была госпитализирована в 13-ю больницу на Автозаводе. Там она вскоре скончалась.

