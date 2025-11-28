Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Происшествия

Сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице

28 ноября 2025 13:21 Происшествия
Сбитая иномаркой нижегородка скончалась в больнице

Фото: ОГИБДД по Нижнему Новгороду

Женщина погибла в результате страшного ДТП в Московском районе Нижнего Новгорода, которое произошло в 4:40 28 ноября. 

По данным отделения по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по городу, 21-летний водитель за рулем "Киа Рио" наехал на женщину, переходившую дорогу на красный свет. В результате потерпевшая (на вид ей лет 40) была госпитализирована в 13-ю больницу на Автозаводе. Там она вскоре скончалась.

Напомним, что 26 ноября в Выксе произошло ДТП, в котором погиб 11-летний подросток. В полиции возбудили уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

