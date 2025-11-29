Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе Происшествия

Фото: ГАИ Нижегородской области

Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГАИ Нижегородской области.

Смертельное ДТП произошло вечером 28 ноября на автодороге Нижний Новгород – Кстово.

По данным ГИБДД, около 19:00 на восьмом километре трассы 27-летний водитель автомобиля ГАЗ "Некст" совершил наезд на 29-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

