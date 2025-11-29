Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Происшествия

Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе

29 ноября 2025 16:34 Происшествия
Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе

Фото: ГАИ Нижегородской области

Грузовик насмерть сбил женщину в Кстовском районе. Об этом сообщили в ГАИ Нижегородской области. 

Смертельное ДТП произошло вечером 28 ноября на автодороге Нижний Новгород – Кстово. 

По данным ГИБДД, около 19:00 на восьмом километре трассы 27-летний водитель автомобиля ГАЗ "Некст" совершил наезд на 29-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход скончалась на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Московском районе в результате автонаезда скончалась женщина, переходившая дорогу на красный свет. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ДТП Кстовский район Смертность
