59-летнюю женщину сбили на переходе в Нижнем Новгороде

Вечером 7 декабря в Нижнем Новгороде произошла смертельная авария с участием пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
ДТП произошло около 21:30 на улице Горной, в районе дома №9. 63-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 59-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась до прибытия медиков.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Сормове кроссовер сбил двух пожилых женщин на переходе.
