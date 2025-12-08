Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Происшествия

59-летнюю женщину сбили на переходе в Нижнем Новгороде

08 декабря 2025 09:08 Происшествия
59-летнюю женщину сбили на переходе в Нижнем Новгороде

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Вечером 7 декабря в Нижнем Новгороде произошла смертельная авария с участием пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

ДТП произошло около 21:30 на улице Горной, в районе дома №9. 63-летний водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на 59-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась до прибытия медиков.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Сормове кроссовер сбил двух пожилых женщин на переходе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госавтоинспекция ДТП Смертность
